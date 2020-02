Ci si aspettava un match ricco di gol ed emozioni, ma la partita andata in scena alla BayArena ha superato le attese. Il 4-3 finale lascia l'amaro in bocca al Borussia Dortmund, che fino a dieci minuti dal 90' stava assaporando la possibilità di andare a dormire in testa alla classifica insieme al Bayern Monaco, in attesa del big match di domani dei bavaresi contro il Lispa. Ma due minuti di follia hanno ribaltato tutto: il piazzato di Baily e la zuccata di Bender hanno abbattuto gli uomini di Favre e rilanciato i padroni di casa nella corsa Champions. Ottimo esordio di Emre Can dal 1' con la nuova maglia: straordinario destro a giro sotto l'incrocio dei pali. Ma Volland e compagni hanno rovinato la serata dell'ex Juventus e di tutto il Borussia, che questa volta non ha potuto affidarsi al solito Haaland: impalpabile la prova del talento norvegese.

Il tabellino

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND 4-3 (primo tempo 2-2)

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Sinkgraven; Amiri (dal 90' Dragovic), Tapsoba; Bellarabi (dal 46' Weiser), Havertz, Diaby (dal 71' Bailey); Volland. All. Bosz.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Akanji (dal 90' Hazard), Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can (dal 90' Gotze), Witsel, Guerreiro; Brandt (dal 46' Reyna), Sancho; Haaland. All. Favre.

Gol: Volland (L), Hummels (D), Emre Can (D), Volland (L), Guerreiro (D), Baily (L), Bender (L).

Ammoniti: Guerreiro (D), Bender (L), Volland (D).

Bayer Leverkusen - Borussia DortmundGetty Images

La partita in 10 momenti chiave

20’ VANTAGGIO LEVERKUSEN - Palla in profondità di Amiri, Volland parte sul filo del fuorigioco, brucia Akanji e insacca di sinistro.

22’ PAREGGIO IMMEDIATO - Calcio d'angolo di Sancho sul primo palo, grande taglio di Hummels che trova il secondo palo con un perfetto colpo di testa.

33’ GOL CAPOLAVORO DI EMRE CAN – Pazzesco destro a giro dalla trequarti che si insacca sotto l'incrocio: rimonta completata. Primo gol, ovviamente, con la nuova maglia.

Emre Can - Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund - Bundesliga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

43’ DOPPIETTA DI VOLLAND - Traversone di Amiri sul secondo palo, Tah tiene il pallone in campo con un colpo al volo e serve l'attaccante, che grazie a una deviazione trova il 2-2.

52’ ANNULLATO IL GOL DI SANCHO - Apertura per Hakimi, che chiude il triangolo servendo a rimorchio il gioiello inglese che trova l'angolino. Ma la rete viene annullata dopo un controllo al Var per un’inutile e ingenua trattenuta di Reyna ai danni di Bender.

64’ PALO CLAMOROSO DI HAVERTZ - Pazzesco errore sotto porta: Volland lancia in campo aperto il tedesco, che arriva indisturbato in area di rigore ma fallisce incredibilmente.

65’ GOL SBAGLIATO, GOL SUBITO - Squadre completamente sbilanciate, mancino sul secondo palo di Guerreiro dopo l'ottima azione di Hakimi e Sancho: 3-2 per il Dortmund.

81' PAREGGIO DEL BAYER - Havertz serve Volland, Emre Can salva ma involontariamente manda il pallone sul destro di Baily che non sbaglia.

82' PAZZESCO! 4-3 - Traversone dalla sinistra di Sinkgraven, Bender insacca di testa.

90' WITSEL SI MANGIA IL PAREGGIO - Colpo di testa da due passi dopo sponda di Hummels, pallone alto sopra la traversa.

Il migliore

Kevin VOLLAND - La sua notte. Il perfetto diagonale mancino sul secondo palo apre le danze di una partita infinita, il suo destro deviato fissa il punteggio sul 2-2 prima dell'intervallo. Nella ripresa è il pericolo numero uno per la difesa del Bayern Monaco, manda in porta i compagni ed è immarcabile.

Il peggiore

Erling HAALAND - Blasfemia nominare il fenomeno norvegese peggiore in campo? Forse. Ma la sua prova impalpabile ci porta a questo difficile verdetto: nei primissimi minuti di partita sbaglia un facile controllo nei pressi dell'area di rigore, segnale di una serata difficile. I suoi compagni di reparto, Sancho su tutti, sono ispirati: lui, questa volta, stecca.