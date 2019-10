Il Bayern Monaco di Nico Kovac si fa condizionare dal clima totalmente disteso e rilassato da ultimo weekend dell'Oktoberfest e cade in casa (primo ko in Bundesliga della stagione) per mano di un Hoffenheim sbarazzino e ben organizzato. Troppo brutto e svagato in difesa per essere vero il Bayern di Nico Kovac, a fronte di un Hoffenheim trascinato da un Adamyan in versione super eroe. La sterzata impressa dall'ingresso dell'immarcescibile Thomas Mueller e l'ennesimo gol di Robert Lewandowski non sono bastati: la festa dei Roten è stata rovinata dall'armeno che appena qualche mese fa difendeva i colori del Ratisbona.

Il tabellino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Boateng, Süle, Pavard, Tolisso (60’ Perisic), Thiago, Gnabry, Coutinho, Coman (60' Muller), Lewandowski

Hoffenheim (3-1-4-2): Baumann, Kadeřábek (63’ Stafylidis), Hübner, Akpoguma, Grillitsch (67’ Nordtveit), Posch, Skov, Rudy, Geiger, Adamyan (82’ Bikakcic), Bebou

Gol: 73’ Lewandowski; 54’, 79, Adamyan

Ammoniti: Thiago, Perisic

FC Bayern München - TSG 1899 HoffenheimGetty Images

La cronaca in 11 punti chiave

Minuto 4: BOATENG! Recupero strepitoso su ADAMYAN lanciato a rete!! Tattica suicida del Bayern con linea difensiva a centrocampo, altissima! Che filtrante di Bebou!

Minuto 25: ANNULLATO IL GOL DI GNABRY! Offside in partenza dell'azione! il Var conferma la decisione arbitrale

Minuto 26: BAUMANN! Respinge la bordata di uno scatenato GNABRY e poi blocca in presa un'ulteriore conclusione di destro! Che tacco di Lewandowski a ispirare la manovra!

Minuto 41: POSCH! Sinistro troppo debole e raccolto da Neuer!! Che occasione, poteva fare meglio il difensore!! male la difesa del Bayern in questo primo tempo... Brutto errore di GNABRY!

Minuto 44: OCCASIONE BAYERN! Lewandowski buca l'appuntamento con il tap-in a centro area!! la sponda di Gnabry era stata perfetta!! Che rischio per AKPOGUMA che rifila una leggara spinta al polacco! Ci poteva stare il penalty

Minuto 50: GOL! ADAMYAN! Rientra sul sinistro beffando Boateng e fulmina Neuer con traccia radente sul primo palo!! Che errore di Tolisso sul pressing di un avversario! Assist di Geiger!

Minuto 65: POSCH!!! ANCORA UN'OCCASIONE PER LUI! PAZZESCO! Non va! Diagonale a lato di un nonnulla!

Minuto 70: GNABRY! Colpo di testa "rovesciato" appena a lato!! Invenzione da trequartista di Boateng!

Minuto 73: GOL!! LEWANDOWSKI! Inzuccata vincente su cross di MULLER!! 1-1!

Minuto 80: GOL! ADAMYAN! Destro a radente a fil di palo!!! Boateng chiude in ritardo! 2-1!

Minuto 88: GNABRY! Conclusione velenosa (e deviata da Muller) che sfiora il palo!

Il momento social

Il migliore

Sargis Adamyan, che vive una giornata da sogno all'Allianz Arena. Doppietta da sogno per l'attaccante armeno classe 1993 che due anni fa militava in quarta divisione tedesca: le sue sono due definizioni assolutamente qualitative, sinistro e destro che mandano al tappeto un Bayern inconsistente con palla tenuta rigorosamente a terra. Da far vedere e rivedere ai ragazzini.

Il peggiore

Corentin Tolisso, sciagurato oggi all'Allianz Arena: spreca limpide occasioni sottoporta, si fa borseggiare un pallone sanguinoso in una zona delicatissima del campo ed è l'emblema di un Bayern distratto e svagato.