Bayern Monaco a valanga contro il Magonza, Perisic segna e fa segnare

Il Bayern Monaco gioca a tennis nella terza giornata della Bundesliga, travolgendo con un pesante 6-1 il Magonza. Per i bavaresi a segno Pavard e Alaba (punizione vellutata) nel primo tempo, poi nella ripresa segnano l'ex interista Perisic, l'ex juventino Coman, il solito Lewandowski e Davies. L'ex Inter ha anche sfornato l'assist per la volée di Pavard. Per gli ospiti gol dell'illusorio vantaggio firmato da Boetius.

Nelle altre gare della giornata, da segnalare il pareggio interno del Bayer Leverkusen (avversario della Juve in Champions) per 0-0 contro l'Hoffenheim. Vittoria casalinga dello Schalke sull'Hertha per 3-0, mentre il Colonia espugna Friburgo per 2-1. Pari 1-1 fra il Wolfsburg e il neopromosso Paderborn. Il programma si chiude alle 18.30 con Union Berlino-Borussia Dortmund.