Una doppietta di Lewandowski, la rete di Gnabry e un autogol di Hummels, decretano il roboante 4-0 con cui il Bayern Monaco si fa beffe del Borussia Dortmund nel Klassiker. La formazione dell'allenatore ad interim Hand-Dieter Flick supera a quota 21 i gialloneri di Favre, che restano a 19 e che devono riflettere su una partita, di fatto, mai giocata. Niente male per i bavaresi, a caccia di un nuovo tecnico dopo l'esonero di Niko Kovac: dall'1-5 contro l'Eintracht Francoforte, sono arrivate due vittorie su altrettante gare, in Champions League (contro l'Olympiacos) e in Bundesliga con un computo complessivo di 6 reti realizzate e 0 subite. La squadra sembra convinta di dettami di Flick: e se restasse proprio lui sulla panchina della formazione più temuta di Germania?

Überzeugte gegen Dortmund auf ganzer Linie: Youngster Alphonso DaviesGetty Images

Il tabellino

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND 4-0

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies; Goretzka (72' Thiago Alcantara), Kimmich; Coman (75' Perisic), Müller, Gnabry (70' Coutinho); Lewandowski. All.: Flick.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl (61' Alcacer); Sancho (36' Guerreiro), Brandt, Hazard; Götze (61' Reus). All.: Favre.

Arbitro: Felix Zwayer di Berlino.

Gol: 17' e 76' Lewandowski (BM), 47' Gnabry (BM), 79' aut Humels (BM).

Assist: Pavard (1-0, BM), Müller (3-0, BM).

Note - Recupero: 1+2. Ammoniti: Reus, Coman, Kimmich.

FC Bayern München gegen Borussia DortmundGetty Images

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

1' - BÜRKI! Il portiere del Borussia Dortmund viene immediatamente chiamato all'intervento coi piedi, in uscita dall'area, sulla pericolosa pressione di Lewandowski.

17' - GOL DEL BAYERN MONACO CON LEWANDOWSKI! Azione insistita dei padroni di casa con Pavard che, al volo dalla destra, estrae dal cilindro un cross perfetto per la testa di Lewandowski, abile a sbucare dal nulla e a insaccare alle spalle di Bürki: 1-0!

Robert Lewandowski a encore marqué, dans le choc de la 11e journée de Bundesliga entre le Bayern Munich et DortmundGetty Images

28' - DOPPIA OCCASIONE PER IL BAYERN! Prima Lewandowski serve Coman, che in area spedisce verso l'angolino più lontano: Hummels slva sulla linea. Poi, Bürki respinge la successiva conclusione di Gnabry.

38' - GOL ANNULLATO AL BAYERN MONACO! Era Gnabry ad avere insaccato da pochi passi, ma in fuorigioco, sul tiro rimpallato di Lewandowski, ben servito dalla sinistra da Davies.

45' - WITSEL! Conclusione sottoporta, ma da posizione defilata, dell'ex Zenit su punizione dalla destra di Guerreiro: palla sull'esterno della rete. Primo tentativo per il Borussia Dortmund, giunto allo scadere del primo tempo.

47' - GOL DEL BAYERN MONACO CON GNABRY! Il numero 22 insacca da due passi dopo il passaggio dalla sinistra di Müller lanciato lungo da Alaba. Gol inizialmente annullato ma poi convalidato dal VAR, che ha valutato regolare la posizione dello stesso Müller: 2-0!

59' - LEWANDOWSKI VICINISSIMO AL TRIS! Bel filtrante di Coman per il bomber del Bayern, che apre il piattone ma sfiora solamente il palo.

69' - INCREDIBILE CHANCE MANCATA DA PACO ALCACER! Cross di Hakimi dalla destra, sporcato al centro da Javi Martinez per il neoentrato del Borssia Dortmund che, da due passi, calcia a lato!

73' - COMAN! Destro potentissimo dal limite dell'area con palla che sfiora la traversa.

76' - GOL DEL BAYERN MONACO CON LEWANDOWSKI! Il centravanti polacco, dopo aver agganciato un lungo traversone, triangola in corsa con Müller e insacca alle spalle di Bürki! Gara chiusa.

Doppelpack gegen den BVB: Robert LewandowskiGetty Images

79' - AUTOGOL DI MATS HUMMELS E POKER BAYERN! Il grande ex devia nella propria porta nel tentativo di anticipare il ben appostato Thiago Alcantara, sul passaggio dalla sinistra del neoentrato Ivan Perisic: 4-0!

88' - SPETTACOLARE PERISIC! Sinistro al volo, in velocità, su cross dalla destra di Pavard: palla larga di pochissimo.

Il migliore

Lewandowski. Straripante. In partite come questa è immarcabile. Quando protegge il pallone è praticamente impossibile toglierglielo; quando mira la prota, invece, è di fatto infallibile.

Il peggiore

Akanji. In ritardo su tutti: Lewandowski, Gnabry, Coman... Dalle sue parti il Bayern affonda il coltello nel burro. Prestazione da dimenticare.

Il momento social

I tifosi del Bayern hanno comunque ringraziato i fratelli Kovac.