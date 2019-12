Bayern Monaco: "No a Superlega europea, va bene la Champions"

Il Bayern Monaco "non è assolutamente interessato a una super lega europea". Lo ha dichiarato il suo nuovo presidente Herbert Hainer in un'intervista al quotidiano 'Süddeutsche Zeitung' di Monaco. "Vogliamo la Bundesliga, senza discussione", insiste il successore di Uli Hoeness, interpellato sul progetto della super lega europea evocato dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez, e respinto in modo netto questa settimana dall'associazione delle leghe europee di calcio. Il Bayern "naturalmente vuole raggiungere il successo internazionale, ma per questo esiste già la Champions League, che è una storia di successo, secondo me, con un formato convincente", ha dichiarato Hainer, ex CEO di Adidas. Cinque volte vincitore della competizione regina, il Bayern punta a tornare alla vittoria "al più tardi nel 2022, quando la finale si svolgerà a Monaco, ma se possibile prima", continua il presidente bavarese. L'ultimo titolo europeo del Bayern risale al 2013.