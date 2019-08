Bayern Monaco scatenato: dopo Coutinho ufficiale anche Cuisance

Il Bayern Monaco è la protagonista principale in queste ultime ore di calciomercato. I bavaresi hanno annunciato di aver trovato "un principio di accordo" con il Barcellona per il trasferimento di Philippe Coutinho in prestito con diritto di riscatto. "Posso confermare che abbiamo un principio di accordo per il prestito di Coutinho e dobbiamo finalizzarlo", ha evidenziato il direttore dei catalani Guillermo Amor a Movistar.

Parole confermate anche dal ds dei tedeschi Hasan Salihamidzic. "Abbiamo un accordo con il Barcellona, il giocatore e il suo agente - ha spiegato - Mancano solo i dettagli, come la firma ufficiale e le visite mediche, ma siamo felici di aver preso un giocatore come lui". Il Bayern non si è fermato al trequartista brasiliano: i campioni di Germania dopo Coutinho hanno annunciato l'acquisto di Mickael Cuisance, centrocampista 20enne francese prelevato dal Borussia Monchengladbach.