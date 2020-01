Lezione di calcio all’Allianz Arena. Il Bayern Monaco si sbarazza dello Schalke 04 con una facilità disarmante e mette il fiato sul collo al Lispia, sconfitto nel pomeriggio a Francoforte: i bavaresi sono ora a -1 dalla vetta. Un sabato perfetto per gli uomini di Flick, che da grande squadra tirano fuori il meglio sentendo l’odore del sangue. Cinque gol, due reti annullate e un dominio territoriale dal primo all’ultimo minuto: lo Schalke 04 esce profondamente ridimensionato dalla sfida dell’Allianz Arena. Il Lipsia è avvisato: se il Bayern Monaco gioca così non ce n’è proprio per nessuno in Bundesliga.

Il tabellino

BAYERN MONACO-SCHALKE 04 5-0 (primo tempo 2-0)

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara (dal 61' Thiago Alcantara), Kimmich, Goretzka (dal 78' Tolisso); Muller, Lewandowski, Perisic (dal 68' Gnabry). All. Flick

SCHALKE 04 (4-2-3-1): Schubert; Kenny (dall'80' McKennie), Kabak, Nastasic, Oczipka; Mascarell, Serdar; Caligiuri, Harit, Matondo (dal 57' Boujellab); Gregoritsch (dal 57' Kutucu). All. Wagner

Gol: Lewandowski (B), Muller (B), Goretzka (B), Thiago Alcantara (B), Gnabry (B)

Ammoniti: nessuno

Leon Goretzka (FC Bayern München)Getty Images

La partita in 8 momenti chiave

6’ LEWANDOWSKI SBLOCCA IL MATCH - Traversone di Muller sul secondo palo, pessima uscita di Schubert che lascia il pallone in area: Lewandowski non può sbagliare.

9’ TRAVERSA DELLO SCHALKE 04 - Progressione di Matondo che calcia: una deviazione stampa il pallone sulla traversa.

18’ ANNULATO IL GOL A MULLER - Conclusione da fuori di Goretzka, la deviazione di Muller manda in porta il pallone ma la posizione del tedesco è di fuorigioco (millimetrico).

38’ ANNULLATO IL GOL A LEWANDOWSKI - Splendida azione del Bayern Monaco sull'asse Pavard-Goretzka, il polacco non può sbagliare a porta vuota. Esulta l’Allianz Arena, ma la Var annulla la rete per fuorigioco di Pavard

45’+2 MULLER RADDOPPIA - Grandissima azione del Bayern Monaco: Perisic crossa sulla testa di Goretzka, ottima sponda per Muller che non può sbagliare

50’ GORETZKA, TRIS BAYER - Acrobazia pazzesca del tedesco, che si ritrova il pallone dopo una ribattuta del difensore e trafigge Shubert sul primo palo: show dei bavaresi

58’ POKER DEL BAYERN MONACO - Pallone recuperato dai padroni di casa, sterzata di Lewandowski che serve l'arrivo di Thiago Alcantara: lo spagnolo non può sbagliare

89' GNABRY, MANITA DEL BAYERN MONACO - Destro a rientrare di Gnabry, Schubert con un clamoroso errore manda il pallone in porta con il tacco

Il momento social del match

Il migliore

Alphonso DAVIES - Nella partita perfetta del Bayern Monaco era difficile trovare un solo migliore in campo. La scelta è ricaduta su Davies per la sua spinta costante sulla fascia sinistra: un moto perpetuo, un treno che unisce qualità (tanta) e quantità. Sul punteggio di 5-0, a un minuto dalla fine, ha fatto una corsa all'indietro per evitare una ripartenza dello Schalke 04. Instancabile.

Il peggiore

Markus SCHUBERT - Partita da incubo per il secondo portiere dello Schalke 04. Sia chiaro, tutti i giocatori scesi in campo meriterebbero di essere i peggiori. Ma gli errori di Schubert hanno pesato troppo sulla sfida: l'errore che ha spalancato le porte al gol di Lewandowski ha indirizzato la partita dopo solo 10 minuti. Il gol di Gnabry del 5-0, con un tiro innocuo che gli passa sotto le gambe e finisce in rete, è l'emblema della sua serata.