Bayern Monaco, sì al taglio degli stipendi: i calciatori si riducono del 20% il salario

Mentre in Italia se ne parla, all’estero anche i grandi club non stanno a guardare e decidono di prendere di petto la situazione tagliandosi autonomamente il proprio stipendio per venire incontro al club e soprattutto aiutare tutte quelle persone dietro le quinte che, con lo sport fermo, vedono a rischio sia il proprio salario che la propria solidità finanziaria.

L’ultimo club a fare il passo verso la solidarietà è il Bayern Monaco, che come informa Bild, ha deciso di decurtarsi il 20% del proprio stipendio, devolvendo la somma risparmiata a tutti i dipendenti del proprio club attualmente a casa per l’emergenza Coronavirus. A tagliarsi lo stipendio saranno giocatori, membri dello staff tecnico e dirigenti del club bavarese.

La decisione è arrivata al termine di un vertice al quale hanno preso parte: Oliver Kahn, il CEO Karl Heinz Rummenigge e il ds Bratzo Salihamidzic e un comitato di giocatori composto dal capitano Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski e David Alaba, Joshua Kimmich e Thiago Alcantara. Ricordiamo che gli stipendi dei calciatori lordi in questa stagione del Bayern Monaco ammontano a circa 315 milioni di euro.

Questa lodevole scelta del Bayern Monaco fa il paio con la decisione di alcuni giorni fa del Borussia Moenchengladbach e di altri due club della Bundesliga (Werder Brema e Schalke 04).