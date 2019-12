Game, set and match. Il Bayern Monaco si ricorda di essere campione di Germania e torna alla vittoria in Bundesliga con una prova di forza. Sei gol al "povero" Werder Brema (2 punti dalla zona retrocessione), rimontato già nel primo tempo in soli due minuti dopo l'iniziale vantaggio di Rashica.

Uno score tennistico firmato da cinque magie di Coutinho. Il brasiliano, in stato di grazia, porta a casa il pallone grazie a una tripletta (e che tripletta!) e due assist. Solo belle notizie per i bavaresi che ritrovano anche il loro bomber, Robert Lewandowski, a digiuno in campionato dallo scorso 23 novembre. Il polacco si riprende l'Allianz Arena con una doppietta. Chiude il set il veterano Muller. Ora Flick, qualificato agli ottavi di Champions come testa di serie, è a -4 dal Borussia Monchengladbach capolista che scenderà in campo domani alle 15:30 contro il Wolfsburg.

Robert Lewandowski festeggia il 2-1 contro il Werder BremaGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

15’ PARATONA DI PAVLENKA - Lo spartito è sempre lo stesso: cross a giro dalla destra di Gnabry e incornata di Lewandowski. Il portiere ceco si supera e con un colpo di reni devia in angolo

24’ VANTAGGIO DEL WERDER - Botta devastante di Rashica che brucia Boateng (già ammonito) in velocità e trafigge Neuer. Bayern a sorpresa sotto in casa. Il Werder non fa punti all'Allianz Arena dal settembre del 2010

45’ PAREGGIO DEL BAYERN - Grande palla in verticale di Kimmich per Gnabry, Pavlenka in uscita questa volta non riesce a contrastare il tedesco che mette al centro dalle parti di Coutinho: tutto solo, a porta vuota, il brasiliano trova l'1-1 a fine primo tempo

45’ + 3’ RADDOPPIO BAYERN IN DUE MINUTI - Torna al gol Lewandowski. Coutinho lancia a rete il polacco che, lasciato tutto solo dalla difesa del Werder, buca Pavlenka in uscita. I bavaresi completano la rimonta in un amen!

63’ TRIS DEL BAYERN - Pallonetto immaginifico di Coutinho che riceve un lancio lungo da Alaba e prova la magia all'interno dell'area di rigore: la palla si alza e scende in porta dopo aver colpito la traversa. Niente da fare per Pavlenka

72’ POKER DEL BAYERN - Doppietta anche per Robert Lewandowski! Azione corale da appluasi dei bavaresi, avviata proprio dal polacco che taglia in area di rigore e riceve a sua volta dal neo-entrato Muller. Il bomber stoppa tutto solo e spiazza il povero Pavlenka. Decimo assist stagionale per Muller

75’ MANITA DEL BAYERN - Sul velluto i bavaresi! Coutinho partecipa al quarto gol della giornata con un assist a rimorchio per Muller: il tedesco deve solo appoggiare in porta. Partita in ghiaccio

78’ GAME, SET AND MATCH - SEI A UNO BAYERN! COUTINHO PORTATO IN TRIONFO DAI COMPAGNI! Altra perla del brasiliano che pennella un tiro a giro incredibile dal vertice sinistro dell'area di rigore. Tripletta personale da incorniciare per l'ex Barça

Il migliore in campo

Philippe COUTINHO – Basterebbe guardare il tabellino: 3 reti e 2 assist. Ma è doveroso andare oltre. Già, perchè il pallonetto del 3-1 e il il tiro a giro (palo-gol) del 6-1 sono solo per palati fini, finissimi.

Il peggiore in campo

Jerome BOATENG – Si fa ammonire per una banale trattenuta a centrocampo dopo un quarto d’ora. Da questo episodio inizia il tracollo: perde sistematicamente ogni duello ingaggiato con Rashica, compreso quello da cui nasce il gol dell’1-0 del kosovaro. Flick lo toglie all’intervallo per pietà

Il tabellino

BAYERN MONACO-WERDER BREMA 6-1 (primo tempo 2-1)

Bayern Monaco: (4-3-3): Neuer, Pavard, Boateng (dal 46’ Perisic), Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Goretzka (dal 70’ Muller), Gnabry, Lewandowski, Coutinho (dall’82’ Singh). All. Flick

Werder Brema: (3-1-4-2): Pavlenka, Gebre Selassie (dal 45’ + 2’ Friedl), Veljkovic, Gross, Sahin, Lang, M. Eggestein, Klaassen, Augustinsson, Osako, Rashica (dall’85’ Bartels). All. Kohfeldt

Arbitro: Robert Schröder (Hannover)

Gol: 24’ Rashica, 45’ Coutinho, 45’ + 3’ Lewandowski, 63’ Coutinho, 72’ Lewandowski, 75’ Muller

Assist: Gnabry, Coutinho (x2), Alaba, Muller

Ammoniti: Pavard, Boateng (B), Gross, Friedl (W)