Altra giornata da favola per Joshua Zirkzee: il 18enne olandese del Bayern Monaco entra in campo all'83' contro il Wolfsburg all'Allianz Arena e due minuti più tardi sblocca il risultato andando a segno per la seconda volta in 3 giorni e festeggiando nel migliore dei modi il suo secondo gol in Bundesliga. Anche mercoledì sera contro il Friburgo era successa la stessa cosa: entrato al 90' al posto di Coutinho, Zirkzee aveva firmato la rete del momentaneo 2-1 sul campo del Friburgo prima che Gnabry completasse l'opera per il definitivo 3-1. Coincidenza ha voluto che anche contro il Wolfsburg sia toccato a Gnabry chiudere i conti con il gol del 2-0 al minuto 89. Una vittoria soffertissima per il Bayern, che solo nel finale riesce ad abbattere il muro di un Wolfsburg sbarcato in Baviera col chiaro intento di non perdere.

Il momento social del match

Il tabellino

Bayern Monaco-Wolfsburg 2-0

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Pavard, Javi Martinez (48' pt. Boateng), Alaba, Davies; Muller, Kimmich, Coutinho (83' Zirkee); Gnabry (91' Dajaku), Lewandowski, Perisic. All.: Flick.

Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussillon; Schlager (57' Gerhardt), Guilavogui, Arnold; Joao Victor, Klaus (77' Weghorst), Steffen (67' Otavio). All.: Glasner.

Arbitro: Christian Dingert di Thallichtenberg.

Gol: 85' Zirkzee (B), 89' Gnabry (B).

Assist: Muller (B, 1-0), Lewandowski (B, 2-0).

Ammoniti: Kimmich, Muller (B), Otavio, Arnold (W).

Note - Recupero 2'+2'.

La cronaca in 12 momenti chiave

12' PERISIC VICINO AL GOL! Cross di Muller dalla destra, sul secondo palo il croato è liberissimo e colpisce di testa indisturbato, grande risposta di Casteels che smanaccia sulla linea.

16' NEUER MIRACOLOSO! Schlager in profondità per Klaus che, appena dentro l'area, spara col destro a botta sicura: strepitosa la parata del portiere del Bayern che chiude bene lo specchio all'attaccante del Wolfsburg e respinge con il corpo.

23' CHE PARATA CASTEELS! Sinistro a giro di Alaba su punizione, palla diretta nell'angolo alto ma il portiere del Wolfsburg vola e respinge con la mano sinistra.

26' MULLER SFIORA IL PALO! Fiondata di destro dalla distanza, Casteels si allunga e non ci arriva ma per sua fortuna il pallone esce di un niente.

41' COUTINHO SPRECA TUTTO! Lewandowski controlla un pallone in area e lo tocca per l'accorrente Coutinho: sinistro da due passi e palla alta sopra la traversa. Avrebbe potuto fare molto meglio il brasiliano.

42' CHE BOMBA DI ARNOLD! Mbabu va via sulla destra, il pallone arriva al limite sul destro di Arnold che non ci pensa un attimo: conclusione di prima intenzione e palla che sfiora la traversa, forse Neuer non ci sarebbe arrivato.

46' WOLFSBURG A UN PASSO DAL GOL! Roussillon dalla sinistra, traversone basso a centro area dove Joao Victor si allunga ma non riesce a deviare con Neuer ormai battuto.

53' COUTINHO! Gran destro a giro del brasiliano dal limite: Casteels vola e mette in angolo con la mano di richiamo un pallone destinato a finire all'incrocio dei pali.

60' ROUSSILLON SALVA IL WOLFSBURG! Davies crossa dalla sinistra sul secondo palo dove Muller è tutto solo, a un metro dalla linea di porta: provvidenziale l'intervento del difensore che mette in corner di testa in tuffo.

81' WOLFSBURG VICINISSIMO AL GOL! Sinistro secco dal limite di Arnold, c'è una deviazione di Pavard e il pallone esce di pochissimo alla destra di Neuer che era stato preso in controtempo.

85' GOL DEL BAYERN MONACO! ZIRKZEE! Si sblocca il risultato all'Allianz Arena: il 18enne olandese, appena entrato in campo, si avventa su un traversone basso dalla destra di Muller e trafigge Casteels con un diagonale di destro. Assist di Muller. Bayern in vantaggio!

89' 2-0 BAYERN MONACO! GNABRY! Sponda di petto di Lewandowski al limite dell'area e sinistro vincente di Gnabry che non dà scampo a Casteels. Partita virtualmente chiusa all'Allianz Arena.

Serge Gnabry e Joshua Zirkzee - Bayern Monaco-Wolfsburg Bundesliga 2019-20Getty Images

Il migliore

Joshua ZIRKZEE - Predestinato. Due presenze in Bundesliga e 2 gol, entrambi decisivi, contro Friburgo e Wolfsburg. Un classe 2001 da seguire con attenzione: il 2020 è già arrivato.

Il peggiore

Ivan PERISIC - Il croato parte con un buon piglio e va vicino al gol in apertura con una deviazione di testa da due passi. Poi, però, si spegne e non combina più nulla.