Borussia Dortmund a valanga sul Colonia: 5-1, doppietta per Haaland

Neanche due minuti e il Borussia Dortmund è già in vantaggio grazie al gol di Guerreiro su servizio di Sancho. Al 20’ arriva invece il raddoppio di Reus, ben imbeccato da Hummels con un lancio lungo. Non c’è partita e in avvio di secondo tempo c’è anche il tris di Sancho, tutto solo in area di rigore. Uth prova a riaprirla con un diagonale di sinistro, ma entra Haaland a mettere il risultato in cassaforte. Il norvegese prima segna in tap-in al 77’, realizzando il suo primo gol al Signal Iduna Park, poi realizza la doppietta personale sulla verticalizzazione di Dahoud.

Tabellino

Borussia Dortmund-Colonia 5-1

Borussia Dortmund (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Brandt, Witsel, R.Guerreiro; T.Hazard (65' Haaland), Reus (80' Dahoud), Sancho (89' Reyna). All. Lucien Favre

Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue (74' Modeste), Bornauw, Czichos, Katterbach; Skhiri, Hector; Thielmann (46' Kainz), Uth (80' Rexhbecaj), Jakobs; J.Córdoba. All. Markus Gisdol

Marcatori: 1' R.Guerreiro (B), 29' Reus (B), 48' Sancho (B); 64' Uth (C); 77' e 87' Haaland (B)

Arbitro: Harm Osmers

Ammoniti: 13' Bornauw, 38' Witsel

Espulsi: nessuno