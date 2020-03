Borussia Dortmund, lunedì riprendono gli allenamenti. Emre Can: "Lavoreremo a gruppi di due"

Il calcio prova a ripartire, seppure lentamente e in maniera molto prudente. Almeno prova a farlo in Germania dove anche il Borussia Dortmund ha deciso di riprendere gli allenamenti nella giornata di lunedì 30 marzo. Ufficialmente il club giallonero non ha comunicato nulla, ma a rivelare la sua mossa è Emre Can ai microfoni della tv Sport1. "Tornare a lavorare è importante - dice l'ex centrocampista della Juventus -. Penso che continueremo a fare ciò che abbiamo fatto fin qui; esercizi con i pesi, tapis roulant e cyclette".

Le indicazioni della Federcalcio tedesca

Il Borussia Dortmund prenderà in ogni caso tutte le precauzioni del caso. Gli allenamenti, infatti, si disputeranno a gruppi di due. Emre Can ha rivelato che il suo compagno di lavoro sarà Mahmoud. La decisione del club giallonero contrasta con l'indicazione della Federcalcio tedesca che aveva invitato i club a sospendere le attività almeno fino al 6 aprile a seguito dell'emergenza Covid-19.