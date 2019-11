Dopo il brutto tonfo contro il Bayern Monaco e la sempre imprevedibile sosta per le nazionali, un pazzo Borussia Dortmund a doppia identità, sotto di 3 gol col fanalino della Bundesliga Paderborn al termine del primo tempo, rimonta nella ripresa con le reti di Sancho, Witsel e Reus. Un risultato che, di fatto, non accontenta nessuno: i gialloneri salgono solamente a 20 punti agganciando momentaneamente l'Hoffenheim al quinto posto mentre gli ospiti restano ultimi in solitaria a quota 5. Favre arriva con una panchina sempre più scricchiolante sfida decisiva di Champions col Barcellona che è importante anche per le sorti dell’Inter.

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND-PADERBORN 3-3

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Weigl, Hummels, Schulz (46' Hakimi); Dahoud (46' T. Hazard), Witsel; Sancho, Reus, Guerreiro; Alcacer (45'+2 Brandt). All.: Favre.

Paderborn (4-2-3-1): Zingerle; Jans, Kilian, Schonlau, Collins; Gjasula, Vasiliadis (40' Sabiri); Pröger, Zolinski (77' Michel), Holtmann (62' Antwi-Adjei); Mamba. All. Baumgart.

Arbitro: Christan Dingert di Kusel.

Gol: 5' e 37' Mamba (P), 43' Holtamm (P), 47' Sancho (B), 84' Witsel (B), 93' Reus (B)..

Assist: Pröger (P, 0-1), Zolinski (P, 0-2), Collins (P, 0-3), Hakimi (B, 1-3), Hummels (B, 2-3), Sancho (B, 3-3).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Hummels, Weigl, Hakimi, Collins.

La cronaca della partita in 16 momenti chiave

5' - GOL DEL PADERBORN CON MAMBA! Grande azione di Pröger, che se ne va a Schulz sulla destra e serve al centro l'attaccante di origini congolesi e per cui insaccare è un gioco da ragazzi: 0-1 al Westfalenstadion!

16' - BREAK DEL BORUSSIA DORTMUND CON GUERREIRO! Il portoghese, servito in velocità da Sancho, ci prova con un sinistro potente da fuori area: la palla passa vicina all'incrocio dei pali.

25' - ANCORA GUERREIRO! Conclusione dalle retrovie su ottimo suggerimento dalla destra di Piszczek: la palla sfiora il palo alla sinistra di Zingerle.

37' - GOL DEL PADERBORN CON MAMBA! L'attaccante ospite brucia in velocità Wigl sul lancio di Zolinski e, a tu per tu con Bürki, insacco con un destro di prepotenza: 0-2 incredibile al Westfalenstadion!

38' - IL PADERBORN SFIORA SUBITO IL TERZO GOL! Sinistro sul primo palo di Holtmann: palla deviata e che termina sull'esterno della rete.

43' - GOL DEL PADERBORN CON HOTMAN! Weigl ancora una volta mandato al bar sulla fascia di competenza, ma questa volta da Holtmann, che sull'apertura di Collins sulla sinistra, si accentra in area e supera Bürki da posizione ravvicinata: 0-3 clamoroso!

47' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND CON SANCHO! Jans perde palla in uscita dall'area, il neoentratHakimi mette in mezzo per l'ex Manchester City che, in una sorta di rigore in movimento, liquida Zingerle: 1-3!

49' - REUS SFIORA SUBITO IL 2-3! Servito in area da Brandt, il sinistro del numero 11 giallonero viene respinto coi piedi da Zingerle.

56' - HUMMELS FA LA BARBA AL PALO! Colpo di testa insidiosissimo sul tiro dalla bandierina: palla fuori di un niente...

65' - MAMBA! Tocco morbido dopo a tu per tu con Bürki co palla che sibila il palo dopo una bella iniziativa del neoentrato Antwi-Adjei: Paderborn che sfiora l'1-4.

73' - WITSEL! Botta di destro dell'ex Zenit dai 25 metri: rasoterra che termina, dritto per dritto, di poco a lato.

76' - DOPPIA CONCLUSIONE INSIDIOSA DEL BORUSSIA DORTMUND! Prima Zingerle respinge il tentativo di Thorgan Hazard, poi quello di Brandt viene deviato dal portiere ospite in calcio d'angolo.

83' - OCCASIONE GETTATA ALLE ORTICHE DA THORGAN HAZARD! Straordinario suggerimento di Sancho per il belga che, all'altezza del dischetto, conclude debolmente favorendo la parata di Zingerle.

84' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND CON CON WITSEL! Colpo di testa vincente su cross morbido di Hummels dalla sinistra: 2-3' a 6' dalla fine!

87' - CI PROVA SANCHO! Destro con la gamba allungata, sul tocco di Witsel: palla fuori di poco.

90'+3 - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND CON REUS! Altro colpo di testa vincente, altro cross dalla sinistra, questa volta di Jadon Sancho!

