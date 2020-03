Borussia M'Gladbach, i giocatori si riducono lo stipendio e salvano i dipendenti dal licenziamento

Mentre in Italia si parla del taglio degli stipendi dei calciatori, i calciatori del Borussia Moenchengladbach giocano d'anticipo e decidono di ridursi lo stipendio per permettere alla società di pagare tutti i collaboratori che sono a rischio licenziamento.

La stessa iniziativa verrà seguita anche dall'allenatore Marco Rose e dallo staff tecnico. In questo modo, la squadra permetterà a tutti gli impiegati di mantenere il proprio posto e alla società di affrontare una delicata situazione.

Video - "Kick coronavirus away": l'accorato messaggio di Zlatan Ibrahimovic per la sua raccolta fondi 01:06

Il Coronavirus, oltre a impedire alle varie squadre di giocare, crea infatti per i club delle difficoltà di natura economica. Sono previste perdite d'entrate per la mancata vendita dei biglietti o per i mancati incassi derivanti da diritti tv e sponsorizzazioni, che andranno a mettere in crisi i bilanci delle società e a rischio il posto di lavoro di tanti dipendenti. Il direttore sportivo Max Eberl commenta così la scelta dei suoi ragazzi:

" Sono orgoglioso dei giocatori, sono con il Borussia nella buona e nella cattiva sorte, e tutto ciò farà sì che gli altri impiegati del club mantengano i loro posti. Ai ragazzi non ho dovuto dare molte spiegazioni, sanno bene cosa sta succedendo e sono stati loro a offrirmi l'autoriduzione dei salari. Questi sono tempi particolari e ci vogliono misure adeguate. Questa decisione ci permetterà anche di evitare cessioni dolorose in estate "