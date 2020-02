Soffrendo, non brillando, ma alla fine ottenendo ciò che più era importante questa sera: i 3 punti. Il Bayern Monaco prosegue la corsa in vetta al campionato tedesco grazie al successo sul Paderborn nell’anticipo della 23a giornata di Bundesliga.

Una serata di alti e bassi per i bavaresi, che sul campo combinano sì di più del fanalino di coda Paderborn, ma che per avere la meglio degli avversari alla fine devo affidarsi al solito Robert Lewandowski, bravo a soli 2 minuti dalla fine a trovare il gol del 3-2 decisivo.

E’ una doppietta, di fatto, quella di Lewandowski; che già aveva riportato in vantaggio il Bayern Monaco sul 2-1, quando i bavaresi si erano visti ripresi a sorpresa dal Paderborn grazie al gol di Dennis Srbeny prima dell’intervallo (che aveva pareggiato il vantaggio di Gnabry al 25’).

Il primo dei due gol di Lewandowski però, arrivato al 70’, era stato nuovamente pareggiato da un Paderborn stasera con l’idea fissa di provare a fare il colpaccio: a tenerlo vivo Sven Michel proprio 5 minuti dopo il primo colpo del polacco.

Un sogno però svanito sul più bello, al minuto 88’, quando Lewandowski ha centrato il suo 25esimo sigillo in Bundesliga in 23 uscite in questa stagione.

Il Bayern Monaco vola così a 49 punti, scappando temporaneamente a +4 sull’RB Lipsia impegnato sabato pomeriggio a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04.