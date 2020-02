Il Bayern Monaco vince, anzi passeggia e risponde al Lipsia confermando il primo posto in classifica con un punto di vantaggio. È una vittoria da Bayern, un successo mai in discussione e messo in cassaforte in cinque minuti, tempo che basta e avanza a Muller per mandare in porta prima Lewandowski e poi Coman. I bavaresi creano occasioni a ripetizione e poi ringraziano la vena realizzativa di Serge Gnabry, ispirato e tirato a lucido. Le reti del 24enne tedesco sono due gemme: la prima è una conclusione chirurgica dopo aver trovato il varco giusto, la seconda una serpentina impreziosita da un tiro a giro di rara bellezza. Il Colonia, mai in partita, trova il gol della bandiera con Uth: per i padroni di casa è piena bagarre in lotta salvezza, mentre la capolista allenata da Flick si scalda per la Champions (il 25 febbraio ci sarà l’andata in casa del Chelsea).

Il tabellino

Colonia-Bayern Monaco 1-4

Colonia (4-2-3-1): Horn, Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach (28’ Kainz); Skhiri, Hector; Drexler, Uth, Jakobs (73’ Schmitz); Cordoba (81’ Modeste). All. Gisdol

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (46’ Hernandez), Alaba, Davies; Kimmich (59’ Tolisso), Thiago; Coman (79’ Goretzka), Müller, Gnabry; Lewandowski. All. Flick

Arbitro: Felix Zwayer

Gol: 3’ Lewandowski (B), 5’ Coman (B), 12’ e 66’ Gnabry (B), 70’ Uth (C)

Ammoniti: Boateng, Thiago, Bornauw, Pavard

Note: recupero 3’ + 1’

Il momento social del match

Cercate un uomo assist? Eccolo...

La cronaca in 10 momenti chiave

3’ – GOL DEL BAYERN MONACO - Scarico di Muller e Robert Lewandowski calcia sotto la traversa. Gran gol, il 23esimo per lui in 22 giornate di Bundesliga.

5’ – GOL DEL BAYERN MONACO - Da Lewandowski a Muller a Coman, tutto di prima e 0-2 facile facile di marca bavarese. Insacca il francese sull'uscita del portiere. Secondo assist per Muller.

12’ – GOL DEL BAYERN MONACO - Sugli sviluppi di un angolo, Gnabry si libera e trova l'angolino. Tiro chirurgico, gara chiusa al 12'. Assist di Kimmich.

28’ – Gnabry è scatenato, salta il portiere e colpisce la traversa.

37’ – Sassata dalla lunga distanza di Kimmich: palo pieno a portiere battuto.

45’ + 3’ - Da Coman a Muller altra azione in velocità del Bayern e pallone fuori di poco.

47’ – Cordoba deposita in rete dopo una bella azione manovrata dei padroni di casa: il gol è annullato per fuorigioco dopo controllo della VAR.

56’ – Cordoba, ancora lui, appoggia in rete a porta sguarnita ma il fuorigioco in questo caso è ancora più evidente.

66’ – GOL DEL BAYERN MONACO – Serpentina di Gnabry che ne salta tre e poi conclude a giro per il poker. Che gol!

70’ – GOL DEL COLONIA – Dalla sinistra Kainz pesca sul secondo palo Uth: il gol questa volta è buono con il puntuale tocco sotto porta.

Il migliore in campo

Serge Gnabry. Doppietta d’autore. I difensori del Colonia cercano di fermarlo ma non lo vedono nemmeno quando parte palla al piede. Sono nove le reti in 20 presenze stagionali in Bundesliga.

Il peggiore in campo

Sebastiaan Bornauw. Il difensore belga ci capisce ben poco di fronte agli attaccanti bavaresi. Il classe 1999 ha tempo per crescere ma certe lezioni dovrà tenerle a mente.