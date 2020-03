Angela Merkel è in quarantena: la cancelliera tedesca si è autoisolata dopo la soperta di essere entrata in contatto con un medico poi risultato positivo al Coronavirus. Merkel continua a lavorare da casa, ma il suo esempio, evidentemente non è stato recepito da tutti.

In Germania il decreto è diverso

Complice, forse, anche il fatto che le norme restrittive adottate in Germania sono diverse dalle nostre: non c'è il divieto di uscire, ma divieto di contatto, la distanza di sicurezza tra persone è fissata ad almeno un metro e mezzo e, contrariamente a quanto accade qui da noi, si può effettuare attività sportiva all'aria aperta.

La decisione del Wolfsburg

Così il Wolfsburg ha preso una decisione: tornare ad allenarsi per essere pronti visto che, al momento la ripresa della Bundesliga è stata fissata al 2 aprile. Perciò il club comunica la ripresa degli allenamenti a piccoli gruppi, in speciali condizioni di sicurezza con "severe norme igieniche" sotto la guida di mister Oliver Glasner, "usando esclusivamente la palestra fino a prossima comunicazione" - si legge nella nota sul sito.

Quindi, niente esercizi distanziati sul prato dello stadio, ma persone raccolte in uno spazio chiuso.

A spiegare il motivo della decisione interviene il direttore generale del club, Jörg Schmadtke: