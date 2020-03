Erano rimasti davvero gli ultimi. In mattinata prima la UEFA e poi la Premier League avevano dovuto affrontare la realtà dei fatti: la diffusione dell’epidemia di COVID-19. Nel pomeriggio, a 4 ore da Fortuna Dusseldorf-Parderborn, anche la Federazione tedesca mette fine alle competizioni: Bundesliga e Bundesliga II si fermano fino al prossimo 2 aprire.

Una decisione inevitabile e che ormai era nell’aria da giorni, con un vertice del calcio tedesco inizialmente fissato per il prossimo martedì. In una situazione quasi paradossale, con alcune delle partite di questo weekend che si sarebbero giocate a porte chiuse e la certezza il prossimo martedì di una decisione di stop, in Germania hanno evitato il grottesco correndo ai ripari prima della discesa in campo di alcune squadre questo weekend.

Si blocca così anche il campionato tedesco fino al 2 aprile, lasciando di fatto l’intera Europa senza pallone per le prossime 2 settimane.