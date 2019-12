Con un annuncio ufficiale arriva dalla Germania la prima grande bomba di questo mercato invernale: Erling Haaland è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund.

Alla fine sono stati i gialloneri a beffare la concorrenza di mezza Europa: Manchester United e Juventus su tutte.

Il giovane attaccante norvegese infatti, classe 2000, passa dal Red Bull Salisburgo al Borussia.

Un Dortmund che è riuscito dunque a convincere direttamente il giocatore, sfruttando quella clausola rescissoria da 20 milioni di euro che era applicabile solo ed esclusivamente in questa sessione di mercato invernale.

Un’occasione ghiotta, ghiottissima, visto il grande valore del 19enne, autore di ben 16 gol e 6 assist fin qui nel campionato austriaco ma soprattutto attuale capocannoniere di Champions League con 8 reti nella fase a gironi.

Haaland, ufficializzato dai vari social del BVB, ha firmato con il Borussia Dortmund un contratto fino al 2024 e sarà già tesserabile, per via delle regole cambiate nella scorsa stagione, anche in Champions League. I gialloneri, agli ottavi di finale, sfideranno il PSG.