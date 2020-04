Coman si racconta a Eurosport: "Guardiola mi ha cambiato la vita, ma Flick ha aggiustato il Bayern"

I nostri colleghi di Eurosport Francia hanno fatto un’interessantissima chiacchierata con Kingsley Coman, jolly offensivo del Bayern Monaco nonché ex calciatore della Juventus. Il 23enne francese, fermo anche lui ai box per l’emergenza Coronavirus, sta portando avanti I suoi programmi di allenamento e, a differenza di quanto avviene in Italia e Francia, può ingannare il tempo con una passeggiata in compagnia della famiglia… Oltre a darci dentro con la PlayStation giocando a NBA2K! Ecco un interessantissimo stralcio della sua intervista ai colleghi.

Prima dell’emergenza Coronavirus, all'inizio dell'anno, il Bayern Monaco stava diventando sempre più forte: un candidato molto serio per la Bundesliga, ma anche per la Champions League. Sei d'accordo?

" Sì, sono pienamente d'accordo. Abbiamo avuto davvero delle belle sensazioni, siamo partiti alla grande in Champions League. Abbiamo una rosa molto profonda. La maggior parte dei giocatori gioca insieme da molto tempo, l’intesa è davvero collaudata. E con quell'atmosfera familiare che c'è sempre nel club, e gli innesti che ci sono stati, che hanno permesso di compensare l'assenza delle leggende che sono partite, penso che ci fossero tutti gli ingredienti per fare bene. Spero che possiamo ancora finire la stagione. "

Vi abbiamo visto dominare il Chelsea a Stamford Bridge. Riteniamo che per altri club come il Real o il Barça quest'anno sia un po' più complicato. Vi siete detti: "Forse è il nostro anno?".

" Ci siamo detti che qualcosa di grande era possibile perché ci sentivamo davvero bene. Ai miei occhi la favorita – per quanto non imbattibile - era il Liverpool. Però il loro stato di forma stava peggiorando ed erano stati eliminati. Quindi sì, abbiamo pensato che ci fosse la possibilità. In due partite, chiaramente, tutto è possibile, ma abbiamo avuto buone sensazioni a riguardo. "

L'uomo del rinnovamento del Bayern è Hansi Flick, ha appena prolungato il suo contratto fino al 2023. Puoi per favore presentarcelo… E raccontarci anche del suo impatto su di te e sul club.

" Non conosco molto bene quello che ha fatto prima di venire qui. So che era il vice allenatore quando la Germania è stata campione del mondo. Prima aveva già fatto parte del Bayern e dunque molti giocatori lo conoscevano bene. Ed è stato assistente l'anno scorso. Ha una relazione molto stretta con i giocatori. Il fatto che non sia un allenatore (è stato allenatore-giocatore, allenatore nelle serie minori tedesche, coordinatore e assistente, ndr) incide, in positivo in questo caso: parliamo in modo diverso con lui e ci sentiamo più vicini. Quando ha cominciato il suo lavoro, aveva già quella fiducia e quell'amicizia che normalmente non puoi concedere a un allenatore vero e proprio. Ha dato un forte contributo nella gestione del gruppo quando non eravamo nel periodo migliore. Senza dover strafare, è riuscito a ricompattarci. Avevamo lavorato in modo diverso nel nostro modo di difenderci, il che ci ha aiutato molto. È molto positivo che il club gli abbia esteso il contratto: è molto buono per lui ma anche per noi. "

Sei ancora molto giovane e sei stato allenato da Heynckes, Ancelotti, Guardiola, Allegri, Blanc e Deschamps. Non male ...

" Sì, sono stato molto fortunato. "

Quale ha avuto il maggiore impatto su di te?

" Direi Guardiola perché è lui che mi ha fatto iniziare a giocare un po’ più regolarmente, anche se avevo fatto qualche partita alla Juve. Per un giocatore nella mia posizione, un'ala che ama puntare la difesa e calciare, è il miglior allenatore che si possa avere perché è quello che ci sollecita di più. Crea sistemi per avere situazioni di uno-contro-uno e, quindi, questo è il tipo di sistema in cui posso rendere di più. Non mi ha mai chiesto di produrre buone statistiche. Mi ha sempre chiesto di puntare, calciare o crossare. L’ho apprezzato moltissimo. "

È interessante quello che dici perché da lontano, Guardiola, hai l'impressione che sia un allenatore che vuole il possesso di palla e i passaggi in serie. Qui ci dici che ha creato sistemi per uno contro uno e il tiro in porta…

" In ogni caso, nel nostro Bayern, ha sviluppato molte situazioni per creare spazio e per avere un uno contro uno ai lati. Vuol dire che certe volte rientrava dal lato affinchè un giocatore lo seguisse per avere più spazio nell'uno contro uno. Il Bayern ha sempre avuto delle ali forti dunque spesso le altre squadre provavano a tappare un po' le fasce. Lui creava delle situazioni per forza di cose, loro chiudevano l'asse in modo tale che si creasse più spazio sui lati per giocare uno contro uno "