Coronavirus, Bayern Monaco: Boateng viola la quarantena e distrugge l'auto, multato

Il caso Jerome Boateng scuote il Bayern Monaco: il 31enne difensore tedesco, in violazione delle norme sull'isolamento dettate dall'emergenza Coronavirus, ha lasciato la città per andare a fare visita al figlio e, sulla strada di ritorno, ha perso il controllo della vettura distruggendola e causando un incidente. Immediata la reazione del club bavarese che, oltre a stigmatizzare il comportamento del giocatore, ha reso noto la decisione di multarlo e di devolvere la somma incassata per sostenere i medici e gli infermieri degli ospedali di Monaco impegnati in prima linea per contenere la pandemia di Covid-19.