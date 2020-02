Coronavirus: il Bayern vieta autografi e selfie, la Bundesliga pensa a gare a porte chiuse

Con il Coronavirus non si scherza e si cerca di prendere tutte le precauzioni possibili. In Inghilterra, al Newcastle United, è stato deciso di non darsi più la mano tra compagni di squadra (al mattino c'era un rito, stile saluto, tra tutta la rosa). Al Bayern Monaco sono più radicali con la dirigenza che ha deciso di vietare selfie e autografi per qualche settimana...

È apparsa proprio una nota ufficiale del club che, per motivi precauzionali, ha proibito ai propri giocatori di fermarsi per firmare autografi o scattare dei selfie con i propri tifosi, prima e dopo le partite o gli allenamenti.

" Chiediamo comprensione da parte di tutti i nostri tifosi e di tutti i visitatori alle nostre sessioni di allenamento. [Bayern Monaco] "

Intanto è in corso una riunione straordinaria tra i dirigenti della Federcalcio tedesca per capire se far giocare il prossimo turno di campionato a porte chiuse.