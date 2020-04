La Germania sembra la Nazione con le idee più chiare sul programma da seguire per uscire dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19.

La situazione che si è creata in Europa a causa della pandemia da Coronavirus non è lineare e uniforme: in alcune Nazioni, come l’Italia e la Spagna, il virus ha mietuto un numero di vittime molto superiore rispetto a Paesi che sono riusciti a contenere meglio i contagi e tra questi c’è ovviamente la Germania, che quando si tratta di organizzarsi è sempre un passo avanti agli altri.

E infatti, a proposito di organizzarsi, secondo quanto riporta Marca, sarebbe già pronto da qualche tempo il piano per la ripartenza della Bundesliga.

I tedeschi prima di tutti

Il lockdown vissuto dalla Germania ha avuto forme differenti e meno restrittive rispetto a quelle italiane, eppure la Germania, per i numeri diffusi, ha patito molto meno rispetto a noi. E infatti, tra le Nazioni che hanno imposto uno stop alla vita “normale”, quella teutonica è stata la prima a veder ripartire il proprio calcio, anche se per il momento solo con gli allenamenti. Ci sono squadre che si allenano dalla fine di marzo, seppur con mille precauzioni sanitarie e a porte chiuse, e altre che hanno ripreso più tardi, ma tutte ormai sono pronte a tornare in campo per concludere la Bundesliga.

Non prima di due settimane

In realtà è ancora presto per vedere partite, ma mentre in Italia i nostri club potranno ricominciare la preparazione il 18 maggio, intorno a quel periodo il campionato tedesco potrebbe ripartire: le date di riferimento sono il 16 o il 23 maggio, quindi almeno ancora due o tre settimane prima del via.

Un protocollo rigido, ma discreto

Per ripartire, però, è stato stilato un protocollo rigidissimo e riportato da Der Spiegel: anche se non è ancora ufficiale, il regolamento sanitario da adottare sarebbe costituito da 41 pagine di regole e raccomandazioni.

Un portavoce della Bundesliga ha dichiarato a Marca:

Se c’è una positività, si isolerà il giocatore in questione e si potrà continuare a giocare, con i dovuti mezzi di precauzione per tutti.

Questo, a quanto pare, è stato uno dei punti più discussi anche con i rappresentanti delle società e si sarebbe giunti a un accordo in cui trionfa la privacy: non si diffonderà il nome della persona infetta, che sarà isolata immediatamente; si deve tranquillizzare chi è stato in contatto con lei, bisogna avvisare rapidamente dei sintomi accusati, bisogna metterla subito in quarantena, ma con discrezione.

Una volta applicate queste procedure preliminari, il contagiato (che sia giocatore o membro dello staff) resterà in quarantena per due settimane se non presenta sintomi di rilievo; se invece ne avrà, resterà isolato fino a quattro giorni dopo la scomparsa degli stessi.

I test su larga scala

E mentre nel mondo si discute sul fatto che spesso il personale sanitario (così come quello delle Forze dell'Ordine) non viene sottoposto a test di positività perché scarseggiano i reagenti per le analisi, prima di riavviare la macchina della Bundesliga si è stabilito di voler partire con un margine di sicurezza minimo e quindi le persone coinvolte dovranno effettuare i suddetti test: si parla di 20mila analisi, che verranno pagate, sebbene l’industria calcistica tedesca offra un impiego a oltre 60 mila persone. Si parla quindi di circa un terzo degli interessati.

Le misure pratiche: norme igieniche e porte chiuse

Ci sono poi delle regole pratiche per poter tornare in campo stabilite dal protocollo, come il numero di bottiglie di gel disinfettante che devono essere a disposizione dei giocatori, il divieto di fare la sauna, utilizzare la palestra indossando i guanti, accedere alle docce in maniera scaglionata, avere una borraccia a testa che riporti il nome della persona cui appartiene, controllo della temperatura una voltya arrivati allo stadio, pasti portati da casa, test multipli, hotel o residenze dedicati eslcusivamente alle squadre in trasferta, entrate riservate al terreno di gioco. Questo per quanto riguarda le azioni da compiere, ma saranno regolamentati anche gli accessi allo stadio: sarà consentito infatti un massimo di 300 persone , riducendo quindi le gare a eventi a porte chiuse. 98 saranno gli effettivi sul campo di gioco, gli altri 202 saranno distribuiti tra parterre e tribune.

Tipologia di personale in campo Numero massimo consentito Giocatori 22 Arbitri 5 Panchine 18 Ausiliari 20 Raccattapalle 4 Addetti alla pulizia 3 Fotografi 3 Soccorritori 4 Sicurezza 4 VAR ed emissione TV 15 Totale 98

Ma è tutto davvero così attuabile?

Restano però dei nodi di natura etica da sciogliere. In primis, il numero di contagi va tenuto sotto costante controllo: la Bild, per esempio, ha da poco comunicato che anche in Germania è tornato a risalire, quindi la curva del virus sarà la prima discriminante per capire se si può ripartire davvero come programmato oppure no.

Come già in Italia, poi, anche in Germania si è sollevata la polemica: i calciatori sono considerati dei privilegiati perché possono accedere a test sanitari che alla popolazione comune (poliziotti, medici, infermieri e soccorritori compresi, che invece dovrebbero essere i primi a essere tenuti al sicuro) sono negati. Sebbene pagandoli, di fatto la Bundesliga (come anche la Serie A, quando da noi ripartirà tutta la macchina) prevaricherebbe chi invece avrebbe moralmente la precedenza.

Bisogna inoltre capire, nel caso di improvvisa “sparizione” di un giocatore, come si possa giustificare la sua assenza senza destare allarmi e mantenerne la privacy: se un giocatore visto in campo la prima domenica poi sparisce totalmente dai radar di allenamenti e partite per due settimane o più, è complesso mantenere la riservatezza, perché per quanto a porte chiuse e le partite saranno trasmesse in TV e in questo periodo di crisi è più che lecito che si instauri il sospetto in chi guarda; inoltre camuffare un contagio da Coronavirus come infortunio, visto che si va verso la fine della stagione, potrebbe essere controproducente ai fini delle operazioni di mercato: i soldi già scarseggiano in questo momento, quindi difficilmente un club vorrebbe acquistare un giocatore “rotto”.

Al di là di tutte queste considerazioni, che si basano sull’ipotesi che in Bundesliga, a campionato ripartito, si verfichino dei contagi e quindi per ora sul nulla, il modello tedesco potrebbe diventare l’apripista da seguire per far ripartire anche gli altri campionati europei, dalla Liga alla Serie A, dalla Premier League alla Ligue 1, e arrivare finalmente anche a una conlusione della Champions League. Del resto, come abbiamo premesso, i tedeschi sono maestri nell’organizzazione e se falliscono loro allora vuol dire che il protocollo non ha speranza di funzionare; se invece ha successo, non resta che copiare pedestremente, perché facendo di testa propria è già stato dimostrato durante questa pandemia che i disastri sono dietro l’angolo.

