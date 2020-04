Coronavirus, la Bundesliga va di fretta: in campo già a maggio, ma è davvero possibile?

La Germania corre veloce e lo fa in controtendenza. Mentre in tutta Europa il calcio è fermo a causa dell'emergenza Coronavirus (a parte il caso eccezionale della Bielorussia dove si continua a giocare) e la data della cosiddetta Fase 2 è ancora avvolta nell'incertezza, la Bundesliga ha già riacceso il motore, seppure tra mille cautele sanitarie, limiti e restrizioni. A partire da lunedì, infatti, quasi tutte le squadre del massimo campionato tedesco sono tornate ad allenarsi in vista della ripresa che - almeno nelle intenzioni - non è così lontana.

Obiettivo: tornare in campo sabato 2 maggio

"Il nostro obiettivo è terminare la stagione entro il 30 giugno e lo ribadiamo". Con queste parole Christian Seifert, CEO della Lega calcio tedesca, sottolinea in modo chiaro le intenzioni della Bundesliga, ufficialmente sospesa almeno fino al 30 aprile. Due le ipotesi sul tavolo. La più ottimistica - come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport - prevede di riprendere sabato 2 maggio, quella più prudente di far slittare il tutto di un paio di settimane, fino a sabato 16. Qualunque sarà la strada intrapresa, e considerando che mancano 9 giornate alla fine della Bundesliga, si cercherà di chiudere il campionato domenica 21 giugno in modo da disputare successivamente quello che rimane, ovvero la fase conclusiva della Coppa di Germania (mancano semifinali e finale) e lo spareggio per la retrocessione-promozione (andata e ritorno). Se si tornerà a giocare lo si farà, ovviamente, a porte chiuse.

Il nodo tamponi

Il ritorno alla normalità comporta problematiche evidenti sia dal punto di vista sanitario che mediatico. Il nodo è legato agli eventuali tamponi da effettuare sui giocatori che, nonostante tutte le precauzioni del caso, non possono sentirsi immuni al cento per cento dal Coronavirus: si tratterebbe di test rapidi da effettuarsi poche ore prima di scendere il campo. Una pratica che, tuttavia, non sarebbe molto gradita (per usare un eufemismo) dall'opinione pubblica che vedrebbe una disparità di trattamento tra i calciatori professionisti e tutti gli altri cittadini tedeschi. Nessuna corsia preferenziale dunque, ma il confronto costante con una task force sanitaria creata ad hoc.

Il caso Werder Brema

Ci sono poi considerazioni di carattere prettamente tecnico. Il via libera per tornare da allenarsi - seppure mantenendo il distanziamento tra i giocatori - viene dato dai vari Land della Federazione, poi tocca a ciascuna squadra adeguarsi. Il Bayern Monaco, ad esempio, ha deciso di lavorare a gruppetti composti da non più di 5 persone. Il Colonia si allena a gruppi di 8. C'è poi il caso Werder: il Land di Brema è stato l'ultimo a dare l'ok per la ripresa delle attività e questo ritardo aveva già spinto il tecnico Florian Kohfeldt a manifestare qualche dubbio in merito alla regolarità del campionato. Insomma, la Germania va avanti ma la sua è una corsa a ostacoli.