Arriva anche in Bundesliga il primo caso di Coronavirus. Si tratta di Luca Kilian (classe 1999), difensore tedesco della Nazionale Under 21 in forza al Paderborn, club neopromosso e ultimo in classifica prima della sospensione del campionato ufficializzata venerdì. Dopo il test positivo di Kilian, il medico della squadra ha deciso oggi di effettuare 45 tamponi come misura preventiva.

Il comunicato del Paderborn

Di seguito il comunicato ufficiale della società, che ha deciso di mettere in quarantena le persone che sono state a contatto recentemente con il calciatore contagiato.

" Chiunque sia stato con Kilian dal 5 marzo in una piccola stanza, che abbia mangiato vicino a lui o gli abbia stretto la mano è coinvolto nella quarantena. Quarantena domestica significa rimanere nel proprio appartamento e rispettare una distanza di due metri con altre persone. Per i giocatori e il personale del club che non sono stati in contatto diretto con Kilian nel periodo indicato, la vita continua al momento normalmente "