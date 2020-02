Da 0-3 a 3-3, la clamorosa rimonta dell'Hertha sul Dusseldorf: primo gol per Piatek in Bundes

Parte subito forte la squadra di casa che trova il vantaggio dopo 6 minuti grazie alla rete di Karaman, lanciato in profondità da Stoger. L'Hertha Berlino dimostra di avere seri problemi in fase difensiva e dopo due minuti arriva anche il gol di Thommy che agisce indisturbato sulla fascia sinistra prima di superare Kraft. Piatek avrebbe l'occasione per riaprire la partita ma sbaglia a porta vuota trovando il palo, seppur da posizione defilata. Ecco che nel recupero arriva la doppietta di Karaman che manda il Düsseldorf sul 3-0. È notte fonda per la squadra della capitale.

Nel calcio, però, si compiono delle strane ed impensabili rimonte a volte. Al 64' il primo mattone, che arriva con un clamoroso autogol di Thommy, tutto da ridere, che sbaglia il rinvio e la manda nella propria rete con il braccio. Due minuti più tardi c'è anche il 2-3 con il destro da fuori di Cunha. Infine, il rigore di Piatek al 75', rigore da lui stesso procurato per fallo di Kastenmeier in uscita. Anche se quella di Piatek sembra una simulazione piuttosto evidente: dal dischetto però il polacco non sbaglia, firma il 3-3 e realizza il suo primo gol in Bundesliga dopo cinque giornate. Finora aveva segnato solo in Coppa di Germania contro lo Schalke.