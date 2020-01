Dani Olmo è un nuovo giocatore del Lipsia: Milan beffato dai tedeschi

Tra i due litiganti... il terzo gode. Dani Olmo è un nuovo giocatore del Lipsia. La strategia troppo attendista del Milan e l'offerta troppo bassa del Wolverhampton sono state battute dalle casse del club capolista in Germania. Il fantasista classe '98 si trasferisce a titolo definitivo per 35 milioni di euro più bonus con un contratto da 2,5 milioni a stagione che lo legherà alla società di proprietà della Red Bull fino a giugno 2024. Secondo le ultime indiscrezioni sul talento scuola Barcellona penderà una clausola rescissoria di 100 milioni.

Lo stesso Dani Olmo ha parlato al canale ufficiale del suo nuovo club.

" Il Lipsia mi ha convinto grazie al suo progetto e alla sua filosofia di calcio. E’ una società che punta sullo sviluppo di giocatori giovani e di talento. Voglio aiutare la squadra con le mie qualità ad ottenere più successi possibile. "

Si sono dimostrati vani, dunque, i tentativi dello Chief Football Officer, Zvonimir Boban, di portare l'ormai ex Dinamo Zagabria a Milanello: il Diavolo, per ora, non è riuscito a piazzare colpi in uscita (Suso e Paquetà su tutti), rendendo difficile grandi investimenti in entrata, soprattutto dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Con la maglia della Dinamo, Dani Olmo ha vinto 4 campionati nazionali, 4 coppe di Croazia e una Supercoppa di Croazia, mentre con l'under 21 delle Furie Rosse ha trionfato nell'Europeo italiano la scorsa estate, segnando un gol in finale con la Germania alla Dacia Arena.