Il capitano dell'Eintracht Francoforte David Abraham è stato squalificato fino al 29 dicembre e multato di 25.000 euro per aver rifilato una manata all'allenatore del Friburgo Christian Streich, durante una partita della Bundesliga giocata lo scorso weekend. Il Giudice Sportivo della Federcalcio tedesca (DFB) ha squalificato Abraham per sette giornate.

L'Eintracht ha immediatamente dichiarato che farà appello "per dare l'opportunità a David Abraham" di spiegare la sua versione della storia. Il 33enne giocatore argentino ha ricevuto un cartellino rosso per aver colpito il 54enne Streich con una spalla al termine della partita vinta per 1-0 dal Friburgo.

Nell'occasione espulso dalla panchina anche l'azzurro Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, per aver afferrato Abraham per la gola nella conseguente rissa. Abraham si è già scusato "in tutte le forme" per l'incidente e secondo il quotidiano Bild, era già stato multato di 35.000 euro dal suo club, che donato la cifra in beneficenza.