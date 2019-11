Seconda vittoria consecutiva del Bayern in Bundesliga e seconda prestazione convincente dei bavaresi sotto la gestione Flick. Il neo allenatore ha riportato il sorriso in Baviera e ora il Bayern Monaco fanno di nuovo paura.

Si, i bavaresi sono tornati. Dopo il fantastico match contro il Dormund la squadra di Monaco si ripete contro il malcapitato Fortuna Dusseldorf. I padroni di casa fanno veramente poco contro i campioni di Germania, che dominano in lungo e in largo in questa 12ma giornata di campionato.

Male il Fortuna Dusseldorf. Il protagonista di quest'inizio di stagione Hennings non riesce proprio a rendersi pericoloso, con Neuer che è praticamente inoperoso anche questo pomeriggio.

3-0 solo nel primo tempo per il Bayern, grazie ai gol di Kimmich, Tolisso e Gnabry. Nella ripresa chiude la gara Coutinho. Ma è la facilità di gioco che fa paura: dominio totale di possesso, una quantità di palloni industriali recuperati a centrocampo e solita grande pressione offensiva. Questo è ora il Bayern, pronto a recuperare in Bundes e carico per la seconda parte di stagione.

Nonostante i quattro gol fatti, si interrompe la striscia di gol per Robert Lewandowski. Il polacco ne ha di occasione per proseguire nel suo filotto di gare sempre a rete, ma stavolta la palla non entra. L'attaccante gioca comunque una grande partita, sempre al servizio dei compagni e della squadra. Fa pensare il fatto che oggi comunque ha trovato il primo assist di questa stagione.

FC Bayern München | Benjamin PavardGetty Images

Tabellino

FORTUNA DUSSELDORF: Steffen - Zimmermann, Ayhan, Adams, Gießenmann - Bodzek, Morales - Fink (dal 65' Suttner), Thommy (dall'86' Zimmer) - Kownacki (dal 76' Sobottka), Hennings.

BAYERN MONACO: Neuer - Pavard, Martínez, Alaba, Davies - Kimmich (dal 76' Goretzka) - Tolisso (dal 70' Thiago Alcantara), Müller - Gnabry (dal 63' Perisic), Lewandowski, Coutinho.

GOL: Kimmich (B), Tolisso (B), Gnabry (B), Coutinho (B),

AMMONITI: Martinez (B), Hennings F),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Willenborg

La cronaca in 12 momenti chiave

11' BAYERN SUBITO AVANTI: Tiro crosso rasoterra di Kimmich dalla tre quarti, Pavard non la tocca e la sfera finisce nell'angolino basso.

19' BELLISSIMA AZIONE MULLER-LEWANDOWSKI! Il tedesco trova il polacco col tacco, Robert fa doppio passo in area, salta un giocatore e prova diagonale rasoterra. Di un soffio sul fondo.

24' COUTINHO NON TROVA LA DEVIAZIONE VINCENTE: Ancora Pavard dalla destra, palla dentro per Coutinho che tocca ma non trova la porta.

26' 2-0 BAYERN: Erroraccio clamoroso del portiere che serve praticamente Muller, il tedesco mette sull'esterno per Gnabry che rimette in mezzo per Tolisso che da centro area non sbaglia.

30' PALO DI GNABRY! Lewandowski fa qualcosa di incredibile, scarta tre giocatori, mette in mezzo per Gnabry che da due passi sbaglia clamorosomente e colpisce il legno.

33' TERZO GOL DEL BAYERN: Pavard serve in mezzo Muller che fatica nello stop, allora il tedesco serve dietro Gnabry che stavolta non sbaglia.

64' STEFFEN SALVA SU LEWANDOWSKI: Subito bel cross di Perisic per il polacco, bravo il portiere a mettere in corner.

69' 4-0 DI COUTINHO: Il brasiliano apre per Lewandowski che dalla fascia mette in mezzo, velo di Muller che spiazza il portiere e Coutinho da due passi deve solo appoggiare in rete.

MVP

Benjamin PAVARD : Soprattutto nel primo tempo è dai suoi piedi che partono tutte le occasioni dei bavaresi. Costante spina nel fianco della difesa del Fortuna, per poco non trova anche la rete sul tiro di Kimmich.

Promosso

Robert LEWANDOWSKI: Ok, oggi non segna e questa è una notizia. Ma da qui a dire che Robert Lewandowski abbia giocato male ce ne passa. Anzi. L'attaccante disputa un signor match: semina il panico in avanti, ogni volta che tocca il pallone è un pericolo per la difesa avversaria. Non trova il gol, ma è sempre utile per la squadra.

Bocciato

Niko GIESSENMANN: Malissimo. Soprattutto nel primo tempo il Bayern fa di tutto sulla sua fascia. Lui sbaglia tutto in difesa, mai una volta che si spinge in avanti.