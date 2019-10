Due volte in vantaggio e due volte rimontati: il Borussia Dortmund si illude con le realizzazioni di Witsel e Achraf Hakimi ma, quando tutto sembrava proiettato sulla vittoria per 2-1, il terzo 2-2 consecutivo in campionato (dopo quelli contro Eintracht Francoforte e Werder Brema) arriva per opera di una gaffe di Bürki sul tiro-cross all'89' dell'italiano Vincenzo Grifo, subentrato da pochi minuti. Questa volta si tratta, senz'appello, di un'occasionissima gettata all'ortiche anche e soprattutto in considerazione della sconfitta interna (2-1) della capolista Bayern Monaco, che resta ferma a 14 punti (stesso score, ora, del Friburgo) per mano dell'Hoffenheim. La formazione di Favre sale così solamente a quota 12.

Nicolas Höfler (Freiburg) gegen Axel Witsel (Borussia Dortmund)Getty Images

Il tabellino

FRIBURGO-BORUSSIA DORTMUND 2-2

Friburgo (4-4-2): Schwolow; Kübler (85' Grifo), Heintz, Koch, Günter; Abrashi (75' Petersen), Höfler, Haberer, Schmid; Höler (68' Sallai), Waldschmidt. All.: Streich.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Piszczek (15' Brandt - 87' Schmelzer), Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Achraf Hakimi, Reus, T. Hazard (63' Sancho); Götze. All.: Favre.

Arbitro: Sven Jablonski di Brema.

Gol: 20' Witsel (B), 55' Waldchmidt (W), 67' Achraf Hakimi (B), 89' aut. Bürki (B).

Assist: T. Hazard (B, 0-1), Schmid (F, 1-1), Sancho (B, 1-2).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Hummels, Delaney, Achraf Hakimi.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

10' - AKANJI! Coloo di testa deviato, sugli sviluppi di un corner: altro tiro dalla bandierina per gli ospiti!

16' - BRANDT! Hakimi lo serve sul secondo palo, ma la deviazione del neoentrato (al posto dell'infortunato Piszczek) accarezza solamente l'esterno della rete.

20' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND CON WITSEL! Destro al volo, all'angolino, del centrocampista belga, che approfitta come meglio non potrebbe di un assist di Thorgan Hazard dalla bandierina: rete spettacolare e 0-1!

34' - STUPENDA PALLA SCOELLATA IN AREA DA GÖTZE! Brandt, tutto solo, incorna alto sopra la traversa...

40' - FRIBURGO VICINISSIMO AL PAREGGIO! I rossoneri partono in contropiede, appoggio di Günter per Waldschmidt che, dalle retrobie, apre il piatto sfiorando il palo alla destra di Bürki.

50' - WALDSCHMIDT! Potente sinistro a giro, appena dentro l'area: palla di poco larga e Friburgo insidioso!

55' GOL DEL FRIBURGO CON WALDSCHMIDT! Il numero 11 rossonero insacca con un sinistro dal limite dopo una straordinaria azione dei padroni di casa, condotta interamente dei prima con passaggio finale di Schmid: 1-1!

67' GOL DEL BORUSSIA DORTMUND CON ACHRAF HAKIMI! Il laterale destro di proprietà del Real Madrid va sul fondo ispirato dal neoentrao Sancho, si accentra e conclude col mancino in torsione: la palla tocca, in mezzo, il ginocchio di Kübler e termina in fondo al sacco: 1-2!

89' AUTORETE DEL BORUSSIA DORTMUND CON ROMAN BÜRKI! Palla proveniente da Höfler dalla destra ei neoentrato Grifo, sul secodo palo, mette al centro dell'area piccola un assist basso teso che Bürki, coi, piedi, manda disastrosamente in fondo al sacco: 2-2!

SC Freiburg - BVBGetty Images

Il migliore

Waldschmidt. Scatenato. Trottola impazzito dell'attacco rossonero, si pone come terminale offensivo perfetto di una straordinaria azione giostrata tutta di prima dagli uomini di Streich.

Il peggiore

Bürki. Regala, di fatto, il pareggio al Friburgo, buttandosi coi piedi nella propria porta il cross basso ravvicinato del neoentrato Grifo. Altra gaffe che pesa parecchio nel curriculum della sua carriera.

