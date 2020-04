Germania, stop a tutti gli eventi sportivi fino al 31 agosto. Ma la Bundesliga...

Erano stati i primi a ripartire, con gli allenamenti speciali già settimana scorsa, ma potrebbero diventare anche i primi a smettere. Almeno fuori dalla massima categoria del calcio. Il governo tedesco ha infatti imposto un divieto a tutti i principali eventi sportivi sul suolo nazionale fino al 31 agosto.

Uno stop sulla carta pesantissimo, ma che potrebbe però vedere una deroga per la Bundesliga. Secondo l’emittente DW infatti le singole autorità regionali avranno la possibilità di discutere con la federcalcio tedesca e la Bundesliga sulla concessione della disputa delle partite, ma a porte chiuse.

Bundesliga, l'eccezione "all'italiana"

Insomma, anche nella sempre tanto rigorosa Germania – sulla carta – si va verso un’eccezione all’italiana, la stessa che qualche giorno fa ad esempio aveva fatto discutere una campionessa come Federica Pellegrini, che chiedeva più attenzione anche per gli altri sport. La Germania invece opera in egual maniera: tutto chiuso per tutti fino al 31 agosto; ma probabilmente non per il calcio di alto livello, con una Bundesliga che dunque potrebbe riprendere, ovviamente a porte chiuse, dalla metà del mese di maggio/primi di giugno.