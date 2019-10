Giornata da dimenticare per il Bayern: si ferma anche Süle, sospetta lesione al legamento crociato

Giornata no per il Bayern Monaco, non solo per il pareggio contro l’Augsburg, con la squadra di Kovac che resta ancora a distanza dalla vetta della classifica. La notizia più deludente però è quella dell’infortunio di Niklas Süle che starà fuori per diverso tempo per una lesione al legamento crociato. L’ex difensore dell’Hoffenheim è uscito dal campo al 12’ sostituito da Alaba.

Il commento a fine partita di Niko Kovac è stato molto negativo...

" La cosa peggiore della gornata è l'infortunio di Niklas. La sensazione generale non è positiva. Dobbiamo aspettare e vedere cosa è successo, e sperare vada tutto per il meglio "

Spazio quindi a Jérôme Boateng che giocherà sicuramente titolare al centro della difesa insieme a Pavard. L’ex centrale della Nazionale tedesca ha collezionato 4 presenze in campionato e una in Champions in questa stagione.