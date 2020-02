Haaland inarrestabile: 40° gol in stagione nel 2-0 del Dortmund al Werder Brema

Erling Haaland non è mai sazio: in casa del Werder Brema il 19enne terribile ha messo in cassaforte la vittoria del suo Borussia Dortmund con il gol del 2-0, il quarantesimo della sua sfolgorante stagione tra Salisburgo e club della Vestfalia. Rete da bomber di razza la sua, alla Super Pippo Inzaghi: finta a metter fuori causa il difensore (a palla lontana), attacco del primo pallo e perentorio piattone destro a fulminare il portiere avversario su assist del solito Hakimi. Di Zagadou la rete del momentaneo 1-0.

Grazie al successo esterno gli uomini di Lucien Favre si piazzano provvisoriamente al secondo posto della classifica, a quattro lunghezze di distanza dal Bayern Monaco capolista. Quanto ad Haaland, i suoi numeri sono da marziano del gol: nessuno aveva segnato così tanto ai primi gettoni nel massimo campionato tedesco.