Haaland macchina da gol inarrestabile, sorpasso in vetta del Bayern sul Lipsia

Grazie (anche) al sesto e settimo gol di Erling Haaland da quando veste di giallonero il Borussia Dortmund ha asfaltato l'Union Berlin al Signal Iduna Park con eloquente 5-0. Di Sancho, Witsel e Marco Reus gli altri gol del pomeriggio di festa al Westfalen Stadion. Gialloneri terzi in classifica a tre punti dalla vetta e con un Haaland così di certo sognare è lecito...

Sono cambiate le gerarchie in Bundesliga nel pomeriggio perchè il Lipsia non è andato oltre il 2-2 interno contro il Borussia Moenchengladbach, mentre il Bayern Monaco è passato a Magonza con perentorio 1-3 contraddistinto dalle firme di Lewandowski (che centra quota 150 gol in Bundesliga, 22 in classifica marcatori 2019/2020 e si porta a sole due lunghezze da Ciro Immobile nella corsa alla Scarpa d'Oro) Thomas Mueller e Thiago Alcantara. Bavaresi ora soli al comando con due attaccature di margine sul Lipsia secondo della classe.