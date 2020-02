Avviso ai naviganti di Germania e di tutta Europa: questo Bayern fa davvero paura. Ma a prendersi la scena è il pubblico dei bavaresi, che sul punteggio di 6-0 insulta due volte il presidente dell'Hoffenheim Dietmar Hopp con cori e striscioni: match interrotto, i giocatori smettono di giocare negli ultimi minuti. Dopo l’autorevole 0-3 in casa del Chelsea nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, gli uomini di Flick travolgono l’impotente Hoffenheim e mandano un messaggio forte e chiaro a Borussia Dortmund, Lipsia e alle big europee. A far impressione è la profondità della rosa bavarese: le assenze di Lewandowski e Coman passano inosservate, il Bayern scende in campo con la concentrazione delle grandi occasioni e in un quarto d’ora è già avanti 3-0. Coutinho chiude la pratica con due gol e un assist per Goretzka: se i bavaresi riescono a mantenere questa fame, per le avversarie si farà durissima. Dato atto degli indiscutibili meriti del Bayern, c'è da registrare la pessima prestazione dell'Hoffenheim, soprattutto in fase difensiva. Ma ora bisognerà vedere se il comportamento dei tifosi bavaresi avrà delle conseguenze.

Il tabellino

HOFFENHEIM-BAYERN MONACO 0-6 (primo tempo 0-4)

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Zuber, Nordtveit, Hübner, Skov; Grillitsch, Rudy; Samassekou (dal 73' Akpoguma); Bebou, Bruun Larsen (dal 30' Ribeiro), Baumgartner. All. Schreuder.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (dal 45' Tolisso), Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Gnabry, Müller, Coutinho; Zirkzee. All. Flick.

Gol: 2' Gnabry (B), 7' Kimmich (B), 15' Zirkzee (B), 33' Coutiho (B), 47' Coutinho (B), 62' Goretzka (B).

Assist: 0-1 Muller (B), 0-5 Muller (B), 0-6 Coutinho (B).

FC BayernGetty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

2’ BAYERN SUBITO IN VANTAGGIO - Pallone perso sulla trequarti dall'Hoffenheim, splendido lancio di Muller per Gnabry: acrobazia vincente sul secondo palo, Baumann tocca ma non può impedire al pallone di entrare.

7’ RADDOPPIO DEGLI OSPITI - Lancio in profondità per Muller che riesce a mantenere il controllo della sfera, Zirkzee viene chiuso e il centrocampista calcia di precisione dal limite dell'area.

15’ TRIS DEL BAYERN MONACO - Traversone dalla destra di Pavard, Kimmich non impatta e Zirzkee non sbaglia da pochi passi.

L'esultanza dei giocatori del Bayern. Hoffenheim-Bayern Monaco Bundesliga 2019-20Getty Images

33’ COUTINHO SIGLA IL POKER - Altra travolgente azione degli ospiti: Davies mette in metto per Zirkzee la cui conlusione viene respinta, il brasiliano raccoglie la sfera e calcia dall'interno dell'area di rigore: deviazione decisiva di Ribeiro.

47’ DOPPIETTA DI COUTINHO – Tremenda palla persa da Hubner, Muller serve il brasiliano che dall'interno dell'area di rigore supera Brugmann.

62’ 6-0 BAYERN - Pallone dentro di Coutinho per il centrocampista appena entrato, gol facile facile a pochi passi da Brugmann.

66’ MATCH SOSPESO PER STRISCIONE DEI TIFOSI DEL BAYERN MONACO CONTRO HOPP! FLICK E I GIOCATORI DEL BAYERN SOTTO LA CURVA DEI TIFOSI OSPITI

78’ MATCH ANCORA INTERROTTO PER LO STRISCIONE DEI TIFOSI OSPITI! Serve ancora l'intervento di Flick e dei giocatori. Scendono in campo anche Rumenigge e Kahn, Hoffenheim negli spogliatoi.

78' SI RIPARTE - Le squadre rientrano in campo ma smettono di giocare fino al 90'!

Il momento social del match

Il migliore

Philippe COUTINHO - Partita sontuosa da parte di tutto il Bayern Monaco. Ma per il brasiliano questa prestazione può rappresentare una svolta nella stagione: due gol, un assist e tante giocate importanti.

Il peggiore

I tifosi del BAYERN MONACO - Rischiare di buttare all'aria una vittoria per 6-0 in una lotta serrata per il titolo come quella dell'attuale Bundesliga è una mossa senza senso. La decisione dei giocatori di non giocare gli ultimi minuti è la miglior risposta all'idiozia dei tifosi bavaresi.