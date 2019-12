Il Bayern Monaco conferma Hans-Dieter Flick: sarà il capo allenatore fino a giugno

Hans-Dieter Flick ha convinto i piani alti del Bayern Monaco, che hanno così deciso di confermarlo fino al termine della stagione. Flick era stato promosso come capo allenatore dopo l'esonero di Kovac, anche se all'ex collaboratore di Joachim Löw era stato dato fino a dicembre per dimostrare di condurre i bavaresi per tutta la stagione.

Flick era subentrato a Kovac dopo il ko di Francoforte per 5-1, vincendo subito lo scontro diretto contro il Borussia Dortmund per 4-0. In totale ha collezionato 5 vittorie in Bundesliga e 2 sconfitte, però, consecutive con Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach. In Champions ha raccolto la squadra che era già ad un passo dalla qualificazione agli ottavi, ma ha concluso il girone con 6 vittorie su 6.

Karl-Heinz Rummenigge: “Il Bayern Monaco è molto soddisfatto del lavoro di Hansi Flick come capo allenatore. Lo sviluppo sportivo è eccellente, sia in termini di qualità del nostro gioco che dei risultati raggiunti fino ad adesso”.