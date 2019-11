Il Bayern Monaco ha deciso! Hans-Dieter Flick resta sulla panchina fino a fine stagione

tra poco il report completo...

Il Bayern Monaco ha comunicato che non ci saranno ulteriori cambi di panchina per la stagione in corso dopo l’esonero di Niko Kovac. Dopo la sconfitta contro l’Eintracht Francoforte in campionato, la ‘palla è passata’ a Hans-Dieter Flick che per ora vanta un bilancio di 2 vittorie e 0 sconfitte, dopo i successi contro Olympiacos (che è valso la qualificazione agli ottavi di Champions) e Borussia Dortmund (4-0).