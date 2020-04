Il Bayern Monaco riprende gli allenamenti e si raccomanda: "Tifosi, non venite in Säbener Strasse"

In Italia è tutto fermo. Anche i calciatori, alcuni dei quali colpiti da Coronavirus, non possono andare agli allenamenti e si tengono in attività con programmi personalizzati a casa, in giardino, in terrazzo...

Negli altri Paesi, però, la storia è diversa e se in Inghilterra ci sono giocatori pizzicati a uscire o a organizzare festini di nascosto, in Germania si agisce in deroga alle direttive nazionali, ma con il permesso delle autorità.

I primi erano stati i giocatori del Wolfsburg che, convinti di dover ripartire con la Bundesliga il 2 aprile scorso, erano già tornati in palestra a piccoli gruppi. L'ottimismo teutonico ha contagiato anche il Bayern Monaco, che ha pubblicato con una nota ufficiale sul sito il proprio programma: ripresa degli allenamenti lunedì 6 aprile.

" La prima squadra del Bayern Monaco ritornerà ad allenarsi in Säbener Straße in piccoli gruppi da lunedì 6 aprile. Ciò sarà fatto in accordo con i regolamenti governativi e le autorità competenti. Ovviamente tutte le regole igieniche saranno strettamente rispettate. La DFL aveva in passato raccomandato un'interruzione degli allenamenti fino a domenica 5 aprile. "

E poi arriva una raccomandazione ai tifosi:

" Gli allenamenti si terranno senza la presenza di pubblico. 54/5000 Al fine di rallentare ulteriormente la diffusione del Coronavirus, FC Bayern chiede ai tifosi di continuare a seguire le istruzioni delle autorità e perciò per favore di non venire al campo di allenamento del Bayern "

Il comunicato del club