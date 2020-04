Il Bayern Monaco torna al lavoro: ripartono gli allenamenti, ma con degli accorgimenti

In Germania si riparte. O almeno ci si mette nell’ottica di farlo. E il Bayern Monaco non vuole perdere ulteriore tempo. Il periodo di sospensione imposto dalla DFL, la Federcalcio tedesca, terminava questa domenica. E in Baviera sono pronti a ricominciare già da lunedì.

A riferire la notizia è ancora una volta Kicker, che informa come il Bayern Monaco già da domani (lunedì 6 aprile) tornerà al centro sportivo di Säbener per riprendere gli allenamenti.

Allenamenti che non verranno effettuati nella forma classica ma con degli accorgimenti, quelli imposti dalle autorità tedesche, che prevedono gruppi di lavoro non superiori alle 4 persone.

Ma il Bayern Monaco non è l’unica squadra a tornare in pista. Il Borussia Dortmund e altre si stanno muovendo in egual maniera, mentre altri club preferiscono continuare la quarantena per motivi di sicurezza, ritenendo ancora prematuro una mossa in questa direzione.

Vediamo quale sarà la piega che prenderà la Germania, ma più in generale il piano della DFL rimane quello di provare a ripartire già ai primi di maggio, per cercare così di terminare la stagione entro giugno ed evitare le ulteriori grane che arriverebbero con tutte le questioni contrattuali in scadenza il 30 giugno, termine solitamente naturale per il mondo del calcio.

Tutti gli incontri, sulla carta, al momento della ripartenza, verranno comunque effettuati a porte chiude. Vedremo se quella del Bayern e delle altre sarà una mossa prematura o meno. Intanto, in Germania, si prova a ripartire.