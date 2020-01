Il Bayern Monaco travolge l'Hertha: 4-0 spettacolo a Berlino e secondo posto

Il Bayern Monaco vince 4-0 all'Olympiastadion di Berlino contro l'Hertha di Jurgen Klinsmann, scavalca in classifica il Borussia Moenchengladbach battuto 2-0 dallo Schalke nell'anticipo di venerdì, e sale da solo al secondo posto in classifica in Bundesliga a quota 36 punti, a -4 dalla capolista Lispia. Una partita strana quella dei bavaresi che, dopo essere stati imbrigliati nei primi 45 minuti terminati sullo 0-0, si sono letteralmente scatenati nella ripresa andando a segno 4 volte nell'arco di 24 minuti.

Muller apre le danze, Perisic le chiude

A sbloccare il risultato ci pensa Muller che al 60', su sponda di testa di Perisic, supera Jarstein con una bella girata di sinistro. Il raddoppio arriva al minuto 73: sugli sviluppi di un corner Klunter trattiene vistosamente Goretzka in piena area e il direttore di gara Stieler indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri Lewandowski spiazza Jarstein con la solita freddezza. Tre minuti più tardi arriva la perla di Thiago Alcantara che, servito in profondità da Goretzka, trova l'incrocio dei pali con un gran destro. A calare il definitivo poker ci pensa Perisic con un colpo di testa su traversone dalla destra di Muller.