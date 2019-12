Il Bayern scivola all'inferno: ko 2-1 a Gladbach e bavaresi al 6° posto a -7 dalla vetta

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco 2-1 (49' Perisić; 60’ e 90+2 rig. Bensebaini)

Dopo la sconfitta casalinga contro il Bayer Leverkusen, il Bayern perde anche contro il Borussia Mönchengladbach allo Stadion im Borussia-Park. Un 2-1 che fa malissimo alla classifica dei bavaresi che scivolano così al 6° posto. Si ferma Tolisso dopo 20 minuti, con Flick che inserisce al suo posto Ivan Perisić. È proprio l’ex interista ad aprire lo score con un sinistro che beffa Sommer in avvio di ripresa, realizzando così il suo 3° gol in Bundesliga. Il Mönchengladbach però non ci sta e firma il pareggio al 60’ con lo stacco aereo di Bensebaini, lasciato solo, sugli sviluppi di un corner. Nel finale entra Javi Martinez, ma il basco si prende due gialli in pochi minuti, regalando anche il rigore ai padroni di casa per fallo in area su Embolo: espulso Martinez e Bensebaini segna il penalty battendo Neuer. Il Bayern scivola a -7 dalla vetta.

Borussia Dortmund-Düsseldorf 5-0 (42' e 70’ Reus, 58' T.Hazard, 63' e 74’ Sancho)

È capitan Marco Reus ad aprire le danze sull’ottima apertura dal limite dell’area di Piszczek. In avvio di ripresa c’è il raddoppio di Sancho, ma viene annullata la rete del britannico (richiestissimo sul mercato). Il Borussia riesce comunque a dilagara con le reti di Hazard, Sancho e Reus che firma la propria doppietta personale. Arriva anche la doppietta di Sancho dopo la sgroppata del solito Hakimi sulla fascia destra. Favre pensa poi alla Champions e alla decisiva sfida contro lo Slavia Praga, inserendo Götze per Reus, facendo rifiatare anche Brandt e Pizczcek.

Reus in Borussia Dortmund-Fortuna DüsseldorfImago

RB Lipsia-Hoffenheim 3-1 (11' e 52' rig. Werner, 83’ Sabitzer; 89' Bicakcić)

Alle spalle del Mönchengladbach c’è proprio il Lipsia di Julian Nagelsmann, che vince contro il suo ex Hoffenheim per 3-1. Ci pensa il solito Werner che realizza il vantaggio dopo 11 minuti, poi raddoppia su rigore in avvio di ripresa. Nel finale arriva anche il tris di Sabitzer e il gol della bandiera Bicakcić: 5a vittoria consecutiva e Lipsia secondo.