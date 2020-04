Il presidente della DBF lancia l'allarme: "Se non si riparte molti club potrebbero fallire"

" Se non si completerà la stagione a porte chiuse, molti club potrebbero fallire. Sappiamo esattamente quali sono le priorità in questo momento. Ecco perché abbiamo agito così rapidamente e abbiamo smesso di giocare fino a nuovo avviso. Garantiamo che la ripresa del gioco, inizialmente senza tifosi negli stadi, non sarà a carico del sistema sanitario "

Non ci gira troppo intorno Fritz Keller, presidente della Federcalcio tedesca (DBF), che in un'intervista a "Kicker" ribadisce che bisogna tornare in campo per salvare il sistema, anche a costo di andare avanti fino alla fine a porte chiuse.

" Il calcio professionistico sarà pronto, non appena le autorità daranno il via libera per tornare in campo e prima di tutto a porte chiuse, altrimenti alcuni tifosi non potranno mai più andare a vedere una partita della propria squadra, perché potrebbe presto non esistere più "

Nei prossimi giorni DFB e Bundesliga si riuniranno per provare a stilare un piano per completare la stagione.