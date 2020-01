Escluso dalla lista Champions e, anche, dagli ultimi impegni dei bianconeri, Emre Can ha definitivamente concluso la sua esperienza alla Juventus. Passa al Borussia Dortmund, che ha annunciato il suo acquisto in prestito con obbligo di riscatto. La cifra: 26 milioni di euro complessivi (uno per il prestito, 25 per l'obbligo): 4 in meno rispetto ai 30 ipotizzati in un primo momento. Con la maglia zebrata, Can ha totalizzato 47 presenze (in tutte le competizioni) e 4 reti.

Il comunicato della Juventus

" Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione pagabile nell’esercizio 2019/2020. "

" Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Borussia Dortmund di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi. "

Le prime parole di Emre Can

" Penso che la squadra abbia un grande potenziale e che possa vincere qualcosa. Sono convinto di poter dare una mano e non vedo l'ora di giocare di fronte a questi tifosi per i quali il Borussia Dortmund è noto in tutto il mondo "