Klinsmann, dimissioni a sorpresa: non è più il tecnico dell'Hertha Berlino

E' durata 76 giorni l'avventura di Jurgen Klinsmann da allenatore dell'Hertha Berlino. Il tecnico tedesco si dimette per un colpo di scena inatteso. L'ex ct della Germania ha salutato con una lunga lettera pubblicata su Facebook e Twitter, in cui lamenta la mancanza di fiducia da parte del club della capitale: ora si attende invece una posizione ufficiale dell'Hertha.

Il compito di Klinsmann era risollevare una squadra in lotta retrocessione e l'allenatore aveva affermato di aver visto dei progressi e di essere eccitato all'idea di allenare Piatek, appena arrivato dal Milan nel mercato di riparazione.

" Voglio iniziare ringraziando di cuore tutti i giocatori, i fan, gli spettatori, i supervisori e lo staff dell'Hertha BSC per il supporto che hanno dimostrato nelle ultime 10 settimane. Questo è stato un periodo estremamente eccitante per me e ha offerto molte sfide interessanti. Il club e la città sono diventati ancora più forti nel mio cuore. Alla fine di novembre abbiamo incontrato i desideri dei capi del club e messo insieme un team altamente competente in un momento difficile. Abbiamo fatto progressi in un arco di tempo relativamente breve grazie al supporto di molte persone durante una serie di partite difficili. Ora abbiamo un divario di sei punti rispetto alla zona retrocessione "

L’Hertha non sta vivendo un bel momento ed è al 14esimo posto, a sei punti dalla zona retrocessione, ma un addio così improvviso rimane un fulmine a ciel sereno: nonostante le critiche degli ultimi tempi, non si era mai parlato nemmeno di un esonero.

" Sono fermamente convinto che l'Hertha raggiungerà il suo obiettivo e manterrà la categoria. Come capo allenatore, tuttavia, ho bisogno della fiducia di tutti, e questo obiettivo non è stato raggiunto. Soprattutto in una lotta retrocessione, unità d'intenti, coesione e concentrazione sono gli elementi più importanti. Se non sono garantiti, non posso sfruttare al massimo il mio potenziale come allenatore ed essere all'altezza delle mie responsabilità. Questo è il motivo per cui, dopo aver riflettuto a lungo, sono giunto alla conclusione di dover lasciare la mia posizione di capo allenatore dell'Hertha per tornare al mio ruolo a lungo termine come membro del consiglio direttivo. I tifosi, i giocatori e i dipendenti del club sono diventati parte del mio cuore in questo periodo ed è per questo che continuerò a fare il possibile per l'Hertha "

Klinsmann, ex centravanti di Inter e Tottenham tra le altre, è rimasto in carica come tecnico solo per 10 partite con l'Hertha, gare che hanno portato a tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.