Jurgen Klopp non è solo l’allenatore più vincente del 2019. E’ molto di più e per questo non c’è appassionato di calcio che non nutra simpatia o rispetto per il tecnico tedesco del Liverpool. In un mondo di ipocriti o di frasi fatte, l’allenatore dei Reds è un persona senza filtri che non, solo riesce a creare un legame unico con i propri giocatori e con i propri tifosi, ma non ha nemmeno paura di raccontare con naturalezza e grande autoironia anche episodi che magari alcuni non narrerebbero sotto tortura, perché magari li farebbero sembrare imperfetti o poco autoritari. L’ultimo spassoso aneddoto raccontato dal 52enne tecnico originario di Stoccarda nel documentario Amazon “The Sportsman”, riguarda il primo campionato tedesco vinto da allenatore col Borussia Dortmund e festeggiato con fiumi di alcool e con un risveglio molto inconsueto...

" Ho esagerato con l’alcol dopo la Bundesliga vinta nel 2011, il che si può vedere benissimo anche da alcune interviste. E quello che mi ricordo non è che abbia granché senso. Ma una cosa me la ricordo: dopo la festa in campo, mi sono svegliato da solo dentro un camion, nel garage dello stadio. Quello me lo ricordo, ma non ho idea di cosa abbia fatto nelle ore precedenti… "

La parte più spassosa di questo racconta però deve ancora arrivo e riguarda il ritorno a casa in autostop, in compagna dell’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke su un auto molto, molto speciale...

" Per rientrare a casa dato che le strade erano tutte bloccate a causa dei festeggiamenti non ci è rimasto altro che fermare una macchina per strada. Watzke fermò questo signore turco su una station wagon. Gli disse ‘dacci un passaggio’, lui rispose di no, Watzke tira fuori 200€ e gli disse ‘oh sì che ce lo dai’. Quindi lui si siede davanti e io di dietro. Continuo a sbattere la testa sul vetro perché sono stanco, ma sento un rumore strano. ‘Cluck. Cluck. Cluck’. Pensavo di sognare, ma era tutto vero: il bagagliaio della macchina era pieno di polli. "

Si dice che il primo scudetto non si scorda mai e, anche al netto di questo incredibile racconto, è veramente impossibile che Jurgen Klopp si dimentichi il suo primo campionato vinto da allenatore.