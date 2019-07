La strana storia di Danny da Costa: il calciatore dell'Eintracht è allergico all'erba

L'anno scorso, Danny da Costa ha giocato la stagione della vita. Con la maglia dell'Eintracht Francoforte, il difensore tedesco ha collezionato 34 presenze su 34 in campionato, saltando solamente 25 minuti complessivi, ed è stato sempre titolare anche in Europa League, protagonista di una splendida cavalcata interrottasi soltanto in semifinale contro il Chelsea, poi campione. A 26 anni, Da Costa è pronto per confermarsi ad alto livello in Europa dopo tanta gavetta tra Bayer Leverkusen e Ingolstad, e pensare che, da bambino, gli era stato sconsigliato di giocare a calcio a causa di un'allergia che non è mai riuscito a debellare. Un'allergia al contatto con l'erba. Lo ha confessato il giocatore stesso in un'intervista concessa alla Bild.

" Metto sempre una maglia a maniche lunghe sotto la maglietta da gioco, perché se cado e tocco l'erba mi viene immediatamente un'eruzione cutanea. Il prurito alle gambe è sopportabile, in altre parti del corpo, però, è più difficile da gestire. Non so perché abbia questa allergia. Da piccolo avevo la neurodermite, ma non credo sia collegato. "