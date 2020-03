Le montagne russe di Dietmar Hopp: da uomo più odiato di Germania a eroe anti-Trump

Da rovina del calcio a eroe: da uomo più odiato ad uomo più amato di Germania e non solo. Che mese surreale deve essere stato anche quello di Dietmar Hopp, imprenditore miliardario tedesco prima insultato su diversi campi di Bundesliga poi osannato da più parti per aver risposto a muso duro (seppur indirettamente) nientemeno che a Donald Trump. Succede, ai tempi del Coronavirus…

Gli insulti a Monaco di Baviera (e non solo)

29 febbraio, la sfida tra Bayern Monaco e Hoffenheim viene interrotta per i cori e gli striscioni offensivi dei tifosi della squadra bavarese all’indirizzo del patron degli ospiti, Dietmar Hopp ovviamente. Una scena già vista sui campi di Bundesliga: il fondatore della SAP – multinazionale europea per la produzione di software gestionale – è infatti bollato come emblema del calcio moderno schiavo del Dio Denaro. Il peccato originale sarebbe quello di aver ricevuto una deroga per sfuggire alla regola secondo cui nessuna azienda o persona fisica può detenere il 51% di un club di Bundesliga. Hopp è invece di fatto l’unico proprietario dell’Hoffenheim, club che ha portato dalle serie regionali del calcio tedesco fino in Champions League (durante la sua presidenza si sono avvicendati sulla panchina allenatori come Rangnick e Nagelsmann). Le “nobili” del massimo campionato tedesco non hanno mai visto di buon occhio, per usare un eufemismo, l’ascesa del club guidato da uno degli uomini più ricchi e influenti di Germania. I tifosi del Borussia Dortmund, per dirne una, non possono più seguire la loro squadra del cuore in trasferta a Hoffenheim dopo aver speso qualche parolina di troppo all’indirizzo di avete capito chi…

Il no secco a Trump

Tra le sue tante attività di successo e le iniziative benefiche, mister Hopp è il principale finanziatore di CureVac, compagnia farmaceutica specializzata nella messa a punto di vaccini contro malattie infettive. Ebbene, come hanno riportato i media tedeschi - destando un coro unanime di indignazione - Donald Trump avrebbe offerto una ingente quantità di denaro per rilevare l'intero laboratorio e avere così l’eventuale vaccino a disposizione… Ma solamente a beneficio degli Stati Uniti d’America! Alla richiesta del POTUS ha fatto seguito la perentoria risposta di Hopp:

" Se riusciremo a sviluppare – speriamo presto – un vaccino efficace contro il coronavirus, dovrà essere disponibile per difendere ed aiutare le persone non solo in una regione, ma in maniera solidale in tutto il mondo "

Il modo in cui Hopp ha tenuto testa a Donald Trump farà cambiare idea a migliaia di tifosi tedeschi? A questo proposito vengono in mente le parole dell’allenatore del Bayern Hans-Dieter Flick dopo l’increscioso episodio dello scorso 29 febbraio (quando persino i dirigenti bavaresi Kahn e Rummenigge erano dovuti scendere in campo per placare la foga dei propri tifosi):

" Sono cresciuto in questa zona e conosco Dietmar Hopp da 20 anni. Mi dispiace per quanto è accaduto perché Hopp ha dato tanto qui ma anche perché sicuramente ognuno di quegli idioti che hanno mostrato gli striscioni hanno qualcuno in famiglia che è stato aiutato da ciò che fa Dietmar attraverso il sostegno alla ricerca sul cancro e alla ricerca medica "