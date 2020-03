I 120 anni di storia del club, la maglia celebrativa, i 3 punti. E un piccolo tentativo di fuga in vetta alla classifica: pomeriggio di festa per il Bayern Monaco e per tutta l'Allianz Arena, gremita e festante in attesa di capire se anche la Bundesliga chiuderà gli stadi per far fronte all'emergenza Coronavirus. Gli uomini di Flick superano un Augsburg scomodo, soprattutto nel primo tempo: la capolista fatica a sfondare, gli ospiti alternano momenti di pressione a fasi di attesa e disorientano Gnabry e compagni. Nella ripresa la musica cambia: un'invenzione di Boateng apparecchia il vantaggio di Muller. Il Bayern si scatena, macina occasioni da gol ma deve fare i conti con un super Luthe. Il match rimane aperto e per poco l'Augsburg non fa il colpaccio: Niederlechner supera Neuer a un passo dal novantesimo, ma la posizione di partenza è irregolare per centrimetri e la rete viene annullata. Brivido per tutta l'Allianz Arena. Passata la paura, Goretzka chiude il match nel recupero. Cambia la classifica nei piani alti: il pareggio del Lipsia contro il Wolfsburg proietta al secondo posto il Borussia Dortmund, a -4 dai bavaresi.

Il tabellino

BAYERN MONACO-AUGSBURG 2-0 (primo tempo 0-0)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara (dall'85'' Martinez), Kimmich; Müller, Coutinho (dall'85' Lucas Hernandez), Gnabry; Zirkzee (dal 70' Goretzka). All. Flick.

AUGSBURG (4-1-4-1): Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Jedvaj, Iago; Baier; Richter, Khedira, Löwen (dal 76' Finnbogason), Max (dal 67' Vargas); Niederlechner. All. Schimdt.

Gol: 53' Muller (B), 90'+1 Goretzka (B).

Assist: 1-0 Boateng (B), 2-0 Gnabry (B).

Ammoniti: Thiago (B).

Der FC Bayern feiert einen Heimsieg gegen AugsburgGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

45' MULLER A UN PASSO DAL VANTAGGIO - Prima azione del Bayern da Bayern: Gnarby serve a rimorchio Muller, che arriva in corsa in area di rigore e calcia di destro. Il pallone rimbalza a terra e finisce di poco alto sopra la traversa.

53' MULLER SBLOCCA IL MATCH - Grandissima palla di Boateng per il taglio dell'attaccante, che brucia Framberger e con il sinistro al volo da pochi passi batte Luthe.

65' LUTHE SALVA SU ZIRKZEE - Azione incredibile del Bayern: un paio di conclusioni respinte dalla difesa in affanno dell'Augsburg, il pallone arriva al giovane attaccante che calcia addosso al portiere.

Choreo beim FC BayernGetty Images

69' MIRACOLO DI LUTHE - Gnabry entra in area di rigore e serve Coutinho: destro dal dischetto a colpo sicuro, grandissima risposta con una mano del portiere dell'Augsburg.

71' GNABRY FALLISCE IL RADDOPPIO - Ripartenza in campo aperto per l'attaccante del Bayern, che arriva a tu per tu con Luthe ma apre troppo il destro: pallone largo di poco.

80' DOPPIA OCCASIONE PER L'AUGSBURG - Niederlechner calcia da pochi passi, Neuer dice di no con un grande intervento. L'attaccante prova la ribattuta ma una deviazione di Davies manda il pallone sul fondo.

89' ANNULLATO IL PAREGGIO DELL'AUGSBURG - Niederlechner parte leggermente davanti a tutti e batte Neuer, gol annullato! Che brivido per il Bayern...

90'+1 GORETZKA CHIUDE IL MATCH - Bellissima combinazione tra il centrocampista e Gnabry in area di rigore: destro preciso nell'angolino da pochi passi.

Il momento social

La splendida coreografia per i 120 anni di storia del Bayern

Il migliore

Jerome BOATENG - Il Bayern aveva bisogno di una giocata da campione per sbloccare il match che si stava complicando notevolmente grazie all'applicazione dell'Augsburg. Ci ha pensato il difensore centrale, con un lancio da regista, a mandare in porta Muller per il gol dell'1-0 e a indirizzare la sfida.

Il peggiore

Philipp MAX - Dovrebbe essere il faro dell'Augsburg ma oggi stecca. Soffre l'impostazione difensiva della partita da parte dei suoi, ma quando ha l'occasione non imprime la giusta qualità alla manovra. Giustamente sostituito a metà ripresa.