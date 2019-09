Il Borussia Dortmund di Lucien Favre si fa rimontare all'88' dall’Eintracht Francoforte di Hutter frutto della goffa autorete di Delaney. I gialloneri reduci dall’ottima prestazione offerta contro il Barcellona in Champions, dove avrebbero anche potuto vincere, vanno in vantaggio con Witsel, si fanno riprendere a fine primo tempo dall’ex Milan André Silva ma nel secondo tempo timbrano il sorpasso con Sancho sempre su assist di Witsel. Quando tutto sembra far pensare che i gialloneri possano vincere la partita ecco l'autorete del danese che getta nello sconforto Favre e i tifosi del Dortmund che con il successo si sarebbe portato a più uno sul Bayern Monaco di Kovac e a meno uno dal Lipsia capolista, e che invece sale a quota 10. Muove la classifica anche l’Eintracht che sale a quota 7 punti.

Il tabellino Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 2-2

Eintracht Francoforte (3-4-3): Trapp; Fernandes, Sow, Kostic, Hinteregger, Toure (83’ Chandler), Hasebe, Durm, Kohr (67’ Kamada), Silva, Paciencia (79’ Dost)

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Hummels (63’ Zagadou), Akanji, Guerreiro; Delaney, Witsel; Reus, Hazard, Sancho (73’ Brandt); Alcacer (76’ Goetze)

Arbitro: Schmidt

Reti: 11’ Witsel (B), 43’ André Silva (E), 66’ Sancho (B), 88’ aut Delaney (E)

Ammoniti: Hummels (B), Touré (E), Hakimi (B), Chandler (E)

La cronaca in 9 momenti chiave

11’ GOOOOOOOOOOOOL! WITSEL! LA SBLOCCA IL DORTMUND! Azione avvolgente degli ospiti con Hakimi che va al cross per Reus che calcia e trova la parata di Trapp, sulla ribattuta la palla viene rimessa al centro da Hazard per Witsel che arriva in corsa e fa secco il portiere dell'Eintracht!

35’ Bel cross dalla destra per André Silva che salta bene ma la mette fuori: buona chance per l'Eintracht!

44’ GOLLLLLLLL! PAREGGIO DELL'EINTRACHT FRANCOFORTE CON ANDRè SILVA! Sow la mette in mezzo per l'ex Milan che fulmina Burki! 1-1!

47’ Durm sfiora il gol per l’Eintracht: si immolano i difensori gialloneri.

48’ Sanchooooooo! Si salva Trapp con un intervento con i piedi!

66’ GOOOOOOOOOL! SANCHO! Punizione velenosa di Guerrero, Trapp respinge sui piedi di Witsel che serve Sanche che da pochi passi segna il 2-1!

71’ Hazaaaaaaaaard! Palla fuori di sinistro da ottima posizione!

81’ André Silva si libera bene al tiro ma la spara fuori da buona posizione

88’ INCREDIBILE AUTOGOL DI DELANEY CHE LA METTE NELLA SUA PORTA IN MANIERA GOFFA SUL CROSS DI UN GIOCATORE DELL'EINTRACHT!

Il momento social

Il migliore

Axel WITSEL- Segna l'1-0, gioca una gran partita a metà campo fatta di quantità e qualità e regala l'assist a Sancho. Centrocampista completo

peggiore

THOMAS DELANEY- Goffo e sfortunato con la sua autorete condanna il Dortmund ad un pareggio che grida ancora vendetta per come arrivato