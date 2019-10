Due volte in vantaggio e due volte rimontati: il Borussia Dortmund si illude con le realizzazioni di Witsel e Achraf Hakimi ma, quando tutto sembrava proiettato sulla vittoria per 2-1, il terzo 2-2 consecutivo in campionato (dopo quelli contro Eintracht Francoforte e Werder Brema) arriva per opera di una gaffe di Bürki sul tiro-cross all'89' dell'italiano Vincenzo Grifo, subentrato da pochi minuti. Questa volta si tratta, senz'appello, di un'occasionissima gettata all'ortiche anche e soprattutto in considerazione della sconfitta interna (2-1) della capolista Bayern Monaco, che resta ferma a 14 punti (stesso score, ora, del Friburgo) per mano dell'Hoffenheim. La formazione di Favre sale così solamente a quota 12.

Il tabellino

FRIBURGO-BORUSSIA DORTMUND 2-2

Friburgo (4-4-2): Schwolow; Kübler (85' Grifo), Heintz, Koch, Günter; Abrashi (75' Petersen), Höfler, Haberer, Schmid; Höler (68' Sallai), Waldschmidt. All.: Streich.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Piszczek (15' Brandt - 87' Schmelzer), Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Achraf Hakimi, Reus, T. Hazard (63' Sancho); Götze. All.: Favre.

Arbitro: Sven Jablonski di Brema.

Gol: 20' Witsel (B), 55' Waldchmidt (W), 67' Achraf Hakimi (B), 89' aut. Bürki (B).

Assist: T. Hazard (B, 0-1), Schmid (F, 1-1), Sancho (B, 1-2).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Hummels, Delaney, Achraf Hakimi.

Seguono aggiornamenti...